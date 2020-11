SPREMITE ZALIHE AKO ŽIVITE U OVIH 11 ULICA: Delovi Starog grada i Voždovca bez vode u sredu čitavih 12 sati!

BEOGRAD - Zbog povezivanja novopoloženog cevovoda na vodovodnoj mreži sa postojećim na opštini Stari grad sutra, od sedam sati do ponoći, vodu neće imati potrošači u 11 ulica.

Kako se navodi na sajtu JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", bez vode će biti potrošaci u ulicama Cara Dušana (od Tadeuša Košćuška do Višnjićeve), Višnjićevoj (od Strahinjića Bana do Cara Dušana), Kralja Petra (od Uzun Mirkove do Cara Dušana), Strahinjića Bana (od Tadeuša Košćuška do Kneginje Ljubice), Dubrovačkoj, Cara Uroša.

Takođe, vodu neće imati ni potrošači u Skenderbegovoj (od Dubrovačke do Cara Uroša), Visokog Stevana (od Dubrovačke do Cara Uroša), Despota Djurđa (od Dubrovačke do Cara Uroša), Solunskoj (od Dubrovačke do Cara Uroša) i Mike Alasa (od Dubrovačke do Cara Uroša).

Osim toga, zbog radova na vodovodnoj mreži na opštini Voždovac, od sutra u 18 sati do petog novembra do šest sati, bez vode će biti potrošači u Mickijevičevoj ulici. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna, a potrošačima se apeluje da pripreme neophodne zalihe za piće i osnovne potrebe.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir