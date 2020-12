RAКOVICA - OPŠTINA КOJA SE BORI ZA JEDNAКA PRAVA SVOJIH SUGRAĐANA

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, predsednik Gradske opštine Rakovica Miloš Simić posetio je Živojinović Miloša, našeg sugrađanina koji živi u ulici Stevana Opačića, a kojem je vid oštećen 100 posto.

foto: GO Rakovica

Živojinović je na žalost kao prevremeno rođena beba ostao slep već po rođenju. Život mu nije bio lak, ali mi smo pred sobom zatekli velikog borca. Uprkos svom invaliditetu Živojinović je završio srednju medicinsku školu, položio stručni ispit za fizioterapeuta i kao član Saveza slepih Beograda počeo da radi u ovoj ustanovi. Vremenom Živojinović je postao jedan od najboljih radnika koji ima najbrojniju klijentelu. U ovom salonu za masažu u Jevreskoj 24, Živojinović radi već 13 godina, i sa ponosom kaže da je salon poznat ne samo po niskim cenama već i dobroj usluzi.

Naime, u oom salonu su zaposlene samo slabovide i slepe osobe, koje su završile Srednju medicinsku školu za fizioterapeute u Beogradu. Кako skromno kaže naš sagovornik mušterije su zadovoljne, tako da je salon skoro uvek pun, a zaposleni su zahvalni na prilici da rade, budu korisni članovi društva. Savez slepih Beograda broji preko 2000 članova, od kojih je 180 sa teritorije opštine Rakovica.

foto: GO Rakovica

Živojinović je skroman čovek, koji nam je ispričao poučno gledište na život iz njegove perspektive: „Čovek na svoj život i poteškoće u njemu može, da sagleda kroz dva scenarija, a to je uspeti ili potonuti. Ja sam se još kao mali odlučio za ovaj prvi scenario, da uspem, i da me moj invaliditet i to što ne vidim ne sme sprečiti u životu.“ Sagledavajući Miloševu životnu priču možemo samo zaključiti da je uspeo u tome. U doba pandemije koronom, on redovno dolazi na posao i ostavruje najbolje rezultate u svom poslu.

U prijatno provedenom vremenu u razgovoru sa Živojinovićem, on nije imao ni jedan razlog da se požali predsedniku Opštine Rakovica. Jedino što je zamolio, ako je Opština u mogućnosti, da u zimskim danima se raščisti sneg ispred zgrade kako bi mogao da dolazi slobodno na posao. Takođe, napomenuo je da mu smeta što beogradskim ulicama mora da se kreće samo uz pratnju, iako koristi beli štap. Кako je rekao „kretanje je otežano i zdravim osobama, a ne samo onima koji imaju posebne potrebe.“

Predsednik opštine Rakovica Miloš Simić, obećao je da će u zimskim danima koji dolaze, obezbediti prohodan prilaz kako bi mu olakšao kretanje. Takođe, pošto Živojinović živi sam i izdržava se od svog rada, a zbog smanjenog obima posla u doba pandemije predsednik Simić je zamolio Živojinovića da se obrati Opštini ukoliko mu je potrebna pomoć, a Opština Rakovica će učiniti sve što može da pomogne svojim sugrađanima.

Predsednik Gradske opštine Rakovica Miloš Simić je ovom prilikom izjavio: “Da je život osoba sa invaliditetom težak i da je neophodna svaka vrsta pomoći kako bi se ove osobe integrisale u društvu. Opština Rakovica će uvek biti tu za svoje sugrađane, da im pomogne navodeći da društvo treba da bude otvorenije i plemenitije prema osobama sa invaliditetom. Poručujući da mnogi treba da se ugledaju na Miloševu hrabrost, strpljenje i spremnost na borbu u životu.“

Živojinoović je zajedno sa predsednikom Opštine Simićem obišao, prostorije Saveza slepih i slabovidih Grada Beograda, prostorije u kojima Živojinović radi, kao i način kako je prevazišao svoj hendikep uz pomoć informacione tehnologije i programa koji mu omogućava da kako sam kaže „čita“ odnosno sluša tekstove, knjige, novine. Čak nam je i pokazao da redovno prati sajt Opštine Rakovica i dešavanja u naselju u kome živi.

foto: GO Rakovica

Prilikom ove posete povodom Međunarodnog dana ljudskih prava predsednik Opštite Rakovica Miloš Simić je našem sugrađaninu uručio simbolične poklone.

foto: GO Rakovica

Pozdravljajući se sa našim komšijom Živojinovićem koga smo ostavili na svom radnom mestu, predsednik Simić je poručio da su ljudska prava osnovna prava koja ima svaka osoba, koja se stiču rođenjem, a da Opština Rakovica poslednjih osam godina radi na promociji ljudskih prava koja se odnose na zabranu diskriminacije, unapređenje pre svega položaja prava dece i osoba sa invaliditetom, sprečavanje nasilja u porodici i prava nacionalnih manjina. Na Živojinoviću je da nastavi da se bori, a Opština će mu pomoći koliko je god moguće.

Foto: GO Rakovica

Kurir