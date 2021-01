VESIĆ: Ulice prvog prioriteta čiste, GSP skoro bez problema

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić saopštio je danas da su ulice prvog prioriteta u glavnom gradu očišćene od snega, koji pada noćas od tri sata, a da gradski prevoz funkcioniše skoro bez problema.

Vesić je u objavi na Fejsbuku naveo da je tokom noći u centru grada palo oko pet centimetara snega, dok su padavine u rubnim delovima grada bile oko 10 centimetara.

Kaže da su radnici Beograd puta održali čistim prvi prioritet ulica, čija je dužina 1.804 kilometra, kao i 300 kilometara puteva na teritoriji Beograda koje su u nadležnosti Republike Srbije.

Prema njegovim rečima, u ovom trenutku ekipe pojačano rade na uključenjima i isključenjima sa autoputa, a tek kada se završi čišćenje ulica prvog prioriteta, počeće se sa čišćenjem ulica drugog prioriteta, što će se dogoditi u drugoj polovini dana, jer se oko 10 sati očekuju nove padavine.

Vesić je naveo da je od 19-07 sati sneg čistilo 160 ljudi koji su radili sa 70 kamiona.

Posuta je 461 tona soli i 181 tona mešavine kamenog agregata.

Javni prevoz, prema nejgovim rečima, funkcioniše skoro bez problema.

"Od 06.50 sati do 07.50 sati linija 403 bila je skraćena do crkve u Zucama, od 06.50 sati linija 303 skraćena je do okretnice u Zaklopači, a autobuski saobraćaj je u 07.50 sati obustavljen na liniji 404 zbog snega na putu za Pavićevac. Od 07.05 do 07.50 sati na Slaviji je bio zaustavljen saobraćaj na linijama 9, 14, 22 i 29 zbog kvara privatnog autobusa sa linije 33 na Slaviji", napisao je Vesić.

(Kurir.rs/Tanjug)

