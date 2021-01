NEĆE POTRAJATI LEDENI DANI, SLEDE ŠOK TEMPERATURE: Sutra se smrzavamo, a u sredu stiže NEVEROVATAN vremenski preokret u Srbiji

Stiže nam novi vremenski rolerkoster. Smrzavamo se nekoliko poslednjih dana, ali za sve koji se plaše hladnoće tu su dobre vesti.

"Od srede nas očekuje osetno toplije vreme, pa će maksimalna temperatura u drugoj polovini sledeće sedmice biti i preko 10°C, a ponedge i do čak 15°C. U sredu i četvrtak biće suvo i uglavnom sunčano, a u petak i za vikend kišovito i vetrovito, ali i dalje relativno toplo za januar, uz umeren do jak jugoistočni vetar i "toplu" varijantu košave", kaže meteorolog Đorđe Đurić, koji objašnjava da će za ovakvo vreme biti odgovran snažan i prostran ciklon iznad severozapada Evrope, a ujedno i sekundarni ciklon iznad severnog Jadeana i Italije.

- Upravo će snažno južno strujanje usloviti priliv veoma tople vazdušne mase sa juga i sa Mediterana, a veoma izražen gradijent pritiska usloviće vetrovito vreme - naglašava meteorolog Đurić.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, do ponedeljka će se zadržati umereno do potpuno oblačno i hladno, u nedelju se očekuje sneg, dok će početkom sledeće sedmice biti uglavnom suvo. Ujutro umeren i jak mraz, a dnevna temperatura ispod nule.

Meteorolog Đorđe Đurić objasnio je i da li hladni talas koji je stigao u Srbiju ima veze sa olujom Filomena koja je pogodila Španiju.

Prema njegovim rečima, do Srbije i regiona stigao je hladni talas, koji nema veze sa sistemom "Filomenom", koji je prethodnog vikenda doneo ledeni talas i snežnu oluju Španiji.

- Ovog vikenda preko juga Grčke i Egejskog mora premešta se ka Turskoj ciklon, koji ovim predelima donosi obilnu kišu, a planinama obilni sneg. Usled jakog zahlađenja, sneg se očekuje i na severu Grčke i na širem području Soluna, ali i širom Turske, pri čemu bi u planinskim predelima Turske pale i velike količine snega. Inače, samo samo nekoliko dana ranije, temperature na jugu Grčke prelazile su i letnjih 27°C, dok se narednih dana širom Grčke i Turske očekuje i mraz, a na severu Grčke temperature i ispod -10°C, što je uobičajena pojava zimi u kontinentalnim predelima severe Grčke, gde su rekordni minimumi u prošlosti i do -30°C ( grad Florina) - ističe Đurić.

Đorđe Đurić foto: Printscreen

Kako kaže, treba napomenuti da će se ciklon nakon Turske premeštati istočnom obalom Crnog mora ka oblasti Kavkaza i juga Rusije i tim predelima doneti veoma obilne padavine.

- Severnu obalu Turske, tj. crnomorsku obalu Turske pogodiće dodatne snežne padavine i to zbog morskog efekta snega. Kada ciklon bude prešao preko ovih predela, u svom zadnjem delu usloviće snažna i ledena severna strujanja iz Rusije i Ukrajine preko znatno toplije površine Crnog mora, pa će ta ledena vazdušna masa postati bogata vodenom parom, pa se očekuju obilne količine snega i to kako na obali, tako naročito i na padinama planina okrenutim ka moru (efekat orografije) - kaže meteorolog.

Takođe, ističe da je ovo potpuno prirodna pojava i bar jednom do nekoliko puta u toku zime pogodi ovo područje, a isto tako može da se desi i iznad Jadranskog mora, pa da obilni sneg zbog efekta bure padne na italijanskoj strani Jadrana i Apenina, dok crnogorska i hrvatska obala ostanu suva, uz vedro i ledeno vreme i olujnu buru, objašnjava meteorolog Đurić.

- Ovaj ciklon povukao je u svom zadnjem delu veoma hladnu vazdušnu masu sa istoka i severoistoka Evrope, koja je dospela do Srbije i našeg područja, pa nas u nastavku vikenda i u ponedeljak očekuju ledeni dani, uz maksimalnu temperaturu od -4 do 0°C - kaže Đurić.

Inače, ledeni dan je termin u meteorologiji i klimatologiji koji definiše dan u kome je maksimalna temperatura ispod 0°C i taj termin ne treba mešati sa ekstremno niskim temperaturama ili nekakvim ledenim scenarijom.

Do utorka minimalna jutarnja temperatura biće i do -10°C, lokalno i niže, a na višim planinama i ispod -15°C. U nedelju se u većem delu Srbije očekuje i sneg, uz manje formiranje ili manje povećanje snežnog pokrivača. Ipak, obilne snežne padavine se ne očekuju i to zahvaljujući što je centar ciklona dovoljno udaljen od našeg područja, pa će obilni sneg zavejati delove Grčke, a naročito mnoge predele Turske, izuzev mediteransku obalu, gde će biti kišovito i toplije.

- Ovaj ciklon nema veze sa ciklonom, koji je prethodnog vikenda doneo oluju "Filomenu" Španiji, kada su širom kopnenog dela i u Madridu pale najveće količine snega u prethodnih 50 godina, tako da ni ova hladnoća nema veze sa "Filomenom" - ističe meteorolog Đurić.

Dakle, taj sistem iščezao je još prethodnog vikenda i delovao na vreme u Španiji i zapadnom Mediteranu tokom prethodnog petka i vikenda. U Španiji je sada već danima sunčano, a snežni pokrivač se naglo topi.

(Kurir.rs, Telegraf.rs)

Kurir