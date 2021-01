SNEŽNA OLUJA STIŽE U SRBIJU: U Španiji FILOMENA napravila haos, sve je bliža Balkanu! Donosi nam DEBELI MINUS I MEĆAVU!

Snežna oluja Filomena, koja je u Španiji prošle nedelje odnela čak četiri života i zavejala 1.500 građana u automobilima i domovima, približava se Balkanu, a Srbiji će, prema najavama meteorologa, doneti mećavu i jak mraz do 15 stepeni ispod nule!

Živa ne prelazi - 5

Iako je pod dejstvom ove opasne oluje u Madridu zabeleženo najviše snega u poslednjih 50 godina, procene su da će ona u narednih pet dana i našoj zemlji doneti snega, ali u znatno manjim količinama.

Meteorolog Đorđe Đurić objasnio je za Kurir da će ovaj oslabljeni ciklon preći preko Srbije tokom vikenda i u ponedeljak, a u svom zadnjem delu povući će veoma hladnu vazdušnu masu iz oblasti Rusije i Ukrajine, tako da nas tada očekuju temperature ispod nule. - Maksimalna dnevna temperatura kretaće se od minus pet do nule, dok će minimalne jutarnje ići i do minus deset, lokalno do minus 15 stepeni, kao recimo u Sjenici. Biće promenljivo oblačno vreme, ponegde uz slab sneg, ali se ne očekuje značajnije povećanje snežnog pokrivača. Već u utorak sledi nam priliv toplije vazdušne mase, pa će se živa u termometru polako iz minusa penjati u plus, tako da ćemo u drugoj polovini sledeće sedmice imati i do pet stepeni - kazao je Đurić.

Ortopedija van kovida

Institut za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica“ izašao je u sredu iz kovid sistema i spreman je da primi pacijente sa mogućim lomovima i padovima zbog snega i leda, a pomoćnik direktora instituta ortoped prim. dr Ljubomir Zajić rekao je za Kurir televiziju da nakon dezinfekcije bolnice sledi upravo prijem traumatoloških i deo onkoloških pacijenta sa liste čekanja. - Praktično smo godinu dana, sa nekim pauzama, bili u kovid sistemu i dobro smo se snašli, a za vreme tih pauza od nekoliko meseci uspeli smo da uradimo oko 3.000 hitnih operacija traumatizovanih pacijenata i deo pacijenata sa liste čekanja, iako institut godišnje odradi više od 11.000 operacija. Svake godine u ovom zimskom periodu imamo veći broj pacijenata i nije problem da ih prihvatimo i pomognemo im - rekao je dr Zajić.

Saniraju posledice Nadošla Morava, za Raškom se još traga foto: Kurir Na Zapadnoj Moravi u Selištu kod Trstenika i juče se tragalo za Raškom Milutinovićem (70), koji je u sredu nestao u reci kada se potopila skela na kojoj je bio sa još trojicom meštana. Potragu, kojoj se priključio i tim za spasavanje na vodi iz Kraljeva, otežava nadošla reka. Na Južnoj Moravi se situacija stabilizuje, reka se povlači u korito, a poplavljenim domaćinstvima tek predstoji obnova štete. Zbog nabujalih reka usled kiše i topljenja snega vanredna situacija proglašena je u 12 lokalnih samouprava na jugu Srbije, a nekoliko desetina ljudi je evakuisano iz domova.

