KONTROLORKA BUSPLUSA TUKLA PUTNICU: Devojku udarala aparatom za očitavanje karata po glavi, morala da INTERVENIŠE POLICIJA! FOTO

Napad se desio u prepodnevnim časovima, a reagovala je čak i policija. Iz "Busplusa" su potvrdili da dogodio ovaj se incident i da se utvrđuju sve okolnosti nemilog događaja.

Putnica je u svojoj objavi na instagramu napisala da je bila u autobusu na liniji 88 koji saobraća od Novog Železnika ka Zemunu.

- Navodno sam je okrznula cipelom po nogavici ili sam je izgazila, ne znam. A onda me je izgurala iz autobusa na stanici "Arhiv" i tukla me aparatom za čitanje karata po glavi. Udarila me sedam puta, čupala mi kosu...

foto: printscreen Instagram Moj Beograd

Još se i drala na mene, a niko od prisutnih nije hteo da mi pomogne. Tamo su bili muškarac i žena i mislim da su i oni bili kontrlori, molila sam tog čoveka da mi pomogne, ali bezuspešno,. Onda sam pozvala policiju - stoji u objavi.

Iz "Busplusa" su saopštili da će rasvetliti ovaj slučaj.

Kurir.rs