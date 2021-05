REAKCIJE BEOGRAĐANA NA POSKUPLJENJE HLEBA: Pitali smo kako će cene uticati na njihov budžet i evo šta su nam rekli! ANKETA

Tokom vikenda hleb je poskupeo od 5 do 10 dinara na šta je kako kažu, uticalo ovogodišnje povećanje cena pšenica i kukuruza u otkupu.

Iako je poznato da hleb nije jedini koji je poskupeo, postavlja se pitanje kako će ova poslednja vest uticati na budžet građana Srbije.

Novinari "Kurir televizije" izašli su na ulice prestonice kako bi čuli šta stanovnici Beograda imaju da kažu na ovo.

- Sve utiče, hleb je najmanja stavka koja utiče, sve je poskupelo - kaže jedna sugrađanka.

- Sigurno će se odraziti, realno sve poskupljuje. To što dižu cene hleba, stvarno ne znam, ali nije fer - kažu.

O ovoj temi u emisji "Redakcija" govorio je i ekonomista Zoran Grubišić, profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji.

On je naveo da poskupljenje treba da zabrine one koji troše više hleba, a kako će to uticati na korpe potrošača je individualna stvar.

- Svako pojedinčano treba da gleda svoje navike i da pokušava da se uklopi u svoj kućni budžet, to jest, mora nekako da ga planira. Da usklađuje te prilive i odlive i da ne dolazi u velike neravnoteže, a po mogućstvu da ostvari i neki nivo štednje, što pretpostavljam da je jako teško - kaže profesor Zoran.

