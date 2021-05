VESIĆ O METROU I KULTURNIM DOBRIMA: Srbija zaštitila Krunski venac i Svetosavski plato

BEOGRAD - Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je danas da je usvajanje Zakona o metrou i gradskoj železnici obezbedilo pravni okvir da počne izgradnja metroa u novembru ove godine.

Vesić je, gostujući u jutarnjem programu Studija B, rekao da su se od 1971. godine, kada je Beogradu prvi put obećan metro, slušala razna obećanja kako metro samo što nije počeo da se gradi.

"Sve su to bile laži jer za izgradnju metroa nije postojao pravni okvir koji bi regulisao izgradnju metroa, nisu postojali projekti, urbanistička dokumentacija, a ni potreban novac. Sada prvi put imamo sve", istakao je Vesić.

On je ukazao da je usvajanjem zakona napravljen poslednji formalni korak ka izgradnji metroa i naveo da se metro ubrzano projektuje, da se rade geološka istraživanja na trasi, radi se Katastar rizika, odnosno snimanje svih objekata na trasi metroa i da će veoma brzo biti raspisan tender za projektovanje prvih 19 metro stanica.

Vesić je naglasio da u junu počinje izjašnjavanje građana o izgledu vagona i veoma brzo u Kini počinje proizvodnja TBM mašina koje će pod zemljom kopati tunele.

"Sve će biti spremno da se početkom novembra izgradnjom na Makiškom polju započne izgradnja metroa, tačno 50 godina od kako je prvi put najavl?ena", rekao je Vesić.

On je dodao da će prva linija metroa biti završena do 2028. godine, druga linija do 2030. godine, dok će se u međuvremenu graditi gradska železnica koja će sa metroom da poveže sve prigradske opštine, izuzev Grocke.

Proglašene i zaštićene još dve kulturno-istorijske celine

Vesić je izjavio da je Vlada Srbije proglasila juče još dve prostorno kulturno-istorijske celine u Beogradu - Krunski venac i Svetosavski plato.

Vesić je u jutarnjem programu TV Studio B istakao da je na taj način sačuvano kulturno nasleđe od investitorske gradnje. "Od 2017. godine do danas Vlada Republike Srbije je na predlog Grada Beograda proglasila devet prostorno kulturno-istorijskih celina u našem gradu, i to: Istorijsko jezgro Beograda, Terazije, Profesorsku koloniju, područje uz ulicu Kneza Miloša, Smiljanićevu ulicu, Cerak, Novi Beograd, Krunski venac i Svetosavski plato", naveo je Vesić.

On je dodao da u Beogradu, pre toga od 1990. godine do 2017. godine nije proglašena nijedna prostorna kulturno-istorijska celina. "Za tri godine uradili smo više nego svi koji su se bavili zaštitom kulturne baštine u Beogradu prethodnih 27 godina godina od 1990. godine", rekao je zamenik gradonačelnika.

Vesić je rekao da samo ove godine počinje rekonstrukcija važnih objekata koji se nalaze pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, kao što su Kapija Karla Šestog i Zindan kapija na Beogradskoj tvrđavi, rekonstrukcija paviljona "Cvijeta Zuzorić", rekonstrukcija zgrade bivše Vojne akademije i pretvaranje u Muzej grada, rekonstrukcija scene "Bojan Stupica", rekonstrukcija Pozorišta Dadov, rekonstrukcija Pozorišta "Boško Buha", kao i uređeje oko 80 fasada u istorijskom jezgru Beograda koje su pod zaštitom.

"Nikada se više nije investiralo i radilo u kulturi grada, o čemu svedoči i to da Beograd izdvaja iz budžeta preko tri odsto za kulturu, bez investicija koje sam nabrojao, o čemu mogu da sanjaju mnoge evropske zemlje i gradovi", istakao je zamenik gradonačelnika.

(Kurir.rs/Tanjug/Studio B)