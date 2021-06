VESIĆ SA PREDSTAVNICIMA STANARA I INVESTITORA U BLOKU 37: U narednih 24 sata obustava svih aktivnosti (FOTO)

BEOGRAD - Zamenik gradonačelnika Goran Vesić održao je danas, na zahtev stanara Bloka 37, sastanak sa predstavnicima stanara i investitora kako bi se našlo rešenje za problem nastao oko izgradnje zgrade u ovom delu Novog Beograda.

Vesić je u ime Grada Beograda zahvalio predstavnicima investiora i stanara što su došli na sastanak jer je ovo prvi put, kako je rekao, da su zajednički seli i razgovarali o problemu.

- Uložili smo zaista veliki napor, sastanak je trajao dva sata, i ono što smo uspeli da se dogovorimo je da se u narednih 24 sata obustave sve aktivnosti na toj lokaciji. Niti će investitor pokušati da gradi niti će stanari protestvovati, a sutra ćemo ponovo imati sastanak ovde kako bismo nastavili razgovore i tražili neka rešenja koja bi bila u interesu svih, i stanara i investitorai Grada Beograda - rekao je Vesić.

foto: Grad Beograd

Zamenik gradonačelnika je dodao da veruje da može da se nađe takvo rešenje te da za to postoji dobra volja. - Da li ćemo uspeti, u ovom trenutku ne znam, ali već je velika stvar to što smo seli da razgovaramo i što samo tako možemo da rešavamo zajedničke probleme i učinimo da ovaj naš grad bude bolji za sve ljude i da naprosto jedni druge bolje razumemo – rekao je Vesić dodajući da je pokazano veće razumevanje nego što je postojalo pre ovog sastanka.

Predstavnik stanara Nebojša Popovski zahvalio je Gradu Beogradu na organizovanom sastanku.

- Sastanak je trajao jako dugo, bio je intezivan i buran. To je i dokaz da je Grad morao da bude medijator ovakvog sastanka jer ne bismo napravili nikakve pomake da smo se sami našli sa investitorom. Obrisi dogovora se pojavljuju, a oko kojih trenutno niko nije srećan, ali smo se dogvorili da se vidimo za 24 sata i da probamo da napravimo dodatni progres i nadamo se zajedničkom rešenju – rekao je Popovski.

foto: Grad Beograd

Predstavnik investitora Nebojša Perović rekao je da su do sada pokazali izuzetno dobru volju u razrešenju sporne situacije, da ona zakonski nije sporna, već da je to jednostavno protest građana.

- Više dana do sada nismo radili i to je velika finansijska šteta. Prihvatili smo da još jedan dan ne radimo da bismo došli do rešenja. Smatramo da bi rešenje rebalo da bude onakvo kako je to zakonom regulisano, ali ukoliko je to u interesu svih tu se može postići neki dogovor. Ukoliko je nužno spremni smo da kupimo stanove, ako su stanari spremni da ih prodaju, jer duboko verujemo u naš projekat i da će on unaprediti grad Beograd. Ukoliko dođemo do trećeg rešenja veujem da ćemo i to prihvatiti – zaključio je Perović.

(Kurir.rs/Beoinfo)