ON NE ZNA, ALI ZNA KO SVE ZNA: Oglasio se izvođač radova na placu kod srušene zgrade na Vračaru sa svojom sramotnom verzijom

Nemam ja ništa sa tim, ni sa radovima, ni sa urušavanjem", bilo je prvo što je izjavio Milovan Radojević, izvođač radova i odgovorno lice čije se ime navodi na građevinskoj tabli kod gradilišta u Vidovdanskoj ulici na Vračaru, pored kojeg se urušila zgrada.

On je za Beograd na Blic naglasio i da nema nikave veze ni sa pornografijom. Dok stanari Vidovdanske 2a na Vračaru prolaze kroz agoniju - jedan deo zgrade im se srušio u petak, a drugi danas zbog kopanja temelja za stambenu zgradu pored, te su ostali bez doma, Radojevć tvrdi da "on i njegova firma nemaju nikave veze ni sa urušavanjem ni sa radovima".Kako tvrdi, njegova firma je bila angažovana "za sasvim druge radove, koji nisu bili ni započeti", a uz to je i "ugovor koji je imao sa investitorom raskinuo".

- Kao što sam i policiji rekao, "Ropeber Studio" i Milovan Radojević nemaju nikakve veze sa urušavanjem u Vidovdanskoj ulici, jer je investitor sa mnom ugovorio radove koje je tek trebalo obavljati, koji nisu ni mogli biti započeti dok se ne završe radovi za koje je bila angažovana druga firma - tvrdi Radojević.

Usmeno raskinut ugovor sa investitorom

Na pitanje ko je onda kriv, odnosno ko je kopao za temelje, Radojević tvrdi da ne zna.

Kako dalje kaže, Ropeber Studio je bio angažovan za izvođenje temelja, armiranobetonske radove, stubove, ploče, ali je čak i za te radove ugovor "usmeno raskinut", jer je njegova firma, kaže, "bila zauzeta radovima na drugim gradilištima i nije mogla da se obaveže da će radove vršiti onom brzinom kojom je to želeo investitor".

- Investitor je nakon našeg usmenog dogovora o raskidu saradnje, angažovao drugu firmu koja bi vršila te radove - tvrdi Radojević, dodajući da je i sam, kao i investitor, za krivičnu prijavu saznao iz medija, a da mu je i građevinska inspekcija potvrdila da će krivična prijava biti podneta.

Za tu drugu firmu Radojević nije znao da nam kaže kako se zove. Kako je rekao, njegovo ime se pojavljuje na građevinskoj tabli zato što je "Ropeber Studio d.o.o." bio angažovan kao jedan od izvođača, a ne jedini izvođač.

Inače, na građevinskoj tabli gde su navedeni svi detalji o samom objektu, dozvoli, investitorima i slično, kao jedini izvođač radova stoji samo - "Ropeber Studio" d.o.o, firma o kojoj sve vreme i pričamo i njen direktor Milovan Radojveić.

Ne zna koja firma je odgovorna

- Rekao sam isto to i građevinskoj inspekciji - da se moje ime tamo pojavljuje zato što se nikad ne pojavljuju nazivi svih izvođača, a posebne firme su bile angažovane za svaku grupu radova: rušenje, iskop, šipove, metalno razupiranje. Tek kad se ceo iskop završi, tek tada bih ja došao sa svojim ljudima da armiramo temelj, da betoniramo i ostalo, ali do tih radova se nije ni došlo - kaže Radojević.

On još tvrdi da je Investitor zaključio poseban ugovor sa izvođačem koji je rušio i radio iskop. Do objave ovog teksta, nismo uspeli da saznamo o kojoj se firmi radi. Što se tiče veze sa firmom koja se bavila snimanje sado-mazo filmova, Radojević tvrdi da ni sa tim nema nikakve veze.

Kako kaže, prilikom registracije firme trebala mu je firma koja ima dva završna računa, te je njegova firma registrovana preko knjigovodstvene agencije koja nije menjana od početka.

- Ta agencija je od početka učestvovala. Mi smo, za potrebe poslovanja, kupili tu firmu koja se navodno bavila pornografijom. Rečeno mi je da je firma čista, da nisu u kreditima. Tog čoveka iz papira ne znam, ali ne verujem da se bavio time, mada tako kažu - objašnjava Radojević, i dodaje da je poslovanje knjigovodstvene agencije Ivane Tričković besprekorno i "kristalno čisto", te da mu je jako žao što je njeno ime umešano u čitavu aferu.

Podsetimo, firma "Ropeber studio doo" do pre nekoliko meseci zvala se drugačije i bavila se snimanjem sado-mazo filmova. Prema podacima APR-a, firma "Ropeber studio doo", koja je na tabli ispred samog gradilišta navedena kao izvođač radova, do marta ove godine bavila se snimanjem filmova za odrasle koji su objavljivani na sajtu "Ropeberry" na kom se, uz novčanu nadoknadu od jednog do 15 evra, kako je navedeno, mogu gledati "sado-mazo filmovi visokog kvaliteta za odrasle".

Ni s porno filmovima tvrdi da nema veze

Prema podacima iz APR, ova firma osnovana je pod imenom "Ropeberry Studio doo" 15. oktobra 2020. godine, a kao delatnost je navedeno da se bave "zabavnim i rekreativnim delatnostima."

Pošto Milovan Radojević tvrdi da ni sa čime nema nikakve veze, pitali smo ga da nam da kontakt nekoga ko ima. On nas je uputio imenom i prezimenom na muškarca, čije se ime međutim ne nalazi na građevinskoj tabli, a ta osoba pristala je da priča za nas, ali da joj ne spominjemo ime, osim da je "blizak sa investitorom" i da je "upućen u sva dešavanja".

Ta osoba, bliska investitoru" kaže za "Beograd na Blic" da je čitav projekat od početka bio manjkav, napravljen je niz propusta, a odgovornost za dešavanja snose svi uključeni - kako investitor, tako i projektant i izvođač.

- Nedostajao je izvođač. Kada je "Ropeber Studio d.o.o." raskinuo ugovor, druga firma je trebalo da preuzme na sebe radove, ali njih niko nije kontrolisao - trvdi on.

Nakon što je izvođač počeo da vrši iskop, došlo je do promene nadzornog organa i odgovornih lica, ali, kako kaže, nijedna od tih promena nije dokumentovana.

Ceo projekat je bio manjkav

Što se tiče projekta, naš sagovornik kaže da je i on sam bio manjkav, te da je trebalo stati sa njim, uraditi nov, a ne da se promene vrše u hodu.

- Temeljna jama nije urađena kako treba, iako je sve rađeno u granicama placa, odnosno, nisu potkopani temelji zgrade koja se urušila - tvrdi ta osoba "bliska sa investitorom".

Sagovornika smo pitali i o eventualnom nepovoljnom uticaju kiša na dalje urušavanje ili degradaciju terena. Podsetimo, prvo urušavanje se desilo u petak, a danas pre podne i drugo, kada je propao prvi sprat.

- Ne može da utiče, to je sanirano. Malopre sam bio tamo i mogu da kažem da je dovoljna količina materijala navučena da kiša ne napravi problem - tvrdi.

