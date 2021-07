KRIVIČNE PRIJAVE ZBOG HAOSA NA VRAČARU: Investitor će morati da obešteti stanare zbog rušenja zgrade!

Povodom urušavanja dela stambene zgrade u Vidovdanskoj ulici na Vračaru u petak, do čega je došlo zbog iskopavanja na placu pored te zgrade, zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić saopštio je da je građevinska inspekcija podnela krivične prijave protiv investitora, nadzornog organa i izvođača radova i dodao da su mnogi dali izjave, a da će tužilaštvo utvrdi ko je odgovoran.

On je za Tanjug TV naveo da će danas ponovo biti održan sastanak na kojem će se razmotriti trajno rešavanje stambenog problema stanara iz Vidovdanske ulice. Kako kaže, postoje dva načina da se stanarima nadoknadi materijalna šteta. Jedan je da to uradi investitor, koji će, kaže, imati kratak rok da se o tome izjasni. Drugi način je da to učini Grad i zatim da naplati od investotora tako što će mu u sudskom postupku oduzeti plac na kom je počelo kopanje.

- Grad Beograd i opština Vračar će trajno rešiti njihov problem i neće se ponoviti situacija iz 2008. godine, kada se na sličan način obrušila zgrada u Dubljanskoj ulici, a tim ljudima do danas nije rešeno stambeno pitanje - rekao je Vesić.

Naveo je da su stanari iz Vidovdanske smešteni u hotelu "Slavija", ali da će im uskoro biti iznajmljeni stanovi, što će, kaže, morati da plati investitor. On je najavio i da će Grad Beograd uputiti Vladi Srbije predlog da se hitno izmeni Zakon o planiranju i izgradnji i da se uvede obaveza investitora da ima polisu osiguranja za eventualne štete trećem licima tokom izgradnje.

Inače, po nalogu građevinskih inspektora, tokom vikenda je počelo zatrpavanje iskopa i saniranje temeljne jame duboke šest metara na gradilištu pored urušene zgrade u Vidovdanskoj. Nakon što bude urađen projekat sanacije biće poznata i sudbina urušene zgrade.

