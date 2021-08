VESIĆ OBIŠAO RADOVE U NASELJU KRNJAČA: Oko 80.000 građana na levoj obali Dunava konačno dobija kanalizaciju

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić obišao je radove na izgradnji kanalizaciono-crpne stanice „Кrnjača 2” u Bloku braće Marić u naselju Кrnjača.

Vesić je istakao da izgradnjom ove kanalizaciono-crpne stanice počinje izgradnja kanalizacione mreže na levoj obali Dunava.

foto: Beoinfo

- Ova stanica će se prostirati na oko 18 ari i biće deo kanalizacionog sistema na levoj obali Dunava. Grad Beograd je pre dve godine potpisao ugovor sa Evropskom investicionom bankom prema kojem će na levoj obali Dunava biti izgrađeno oko 90 kilometara kanalizacione mreže, kao i postrojenja za preradu otpadnih voda. U naselju Braće Marić već je izgrađeno 7,5 kilometara, što znači da je reč o bezmalo sto kilometara kanalizacione mreže. Završetak radova na izgradnji ove kanalizaciono - crpne stanice, sa dve podzemne i jednom nadzemnom etažom, planiran je za mart sledeće godine. Sve otpadne vode iz nove kanalizacije sa leve obale Dunava odlaziće u kolektor na Zrenjaninskom putu, da bi ih ova kanalizaciono-crpna stanica prepumpavala u kolektor na Pančevačkom putu, odakle će odlaziti u postojeću crpnu stanicu "Кrnjača 1" gde će biti izgrađeno postrojenje za preradu otpadnih voda. Tako će konačno biti rešen problem kanalizacije na levoj obali Dunava – rekao je Vesić.

foto: Beoinfo

On je dodao da će do kraja septembra ili početka oktobra biti raspisan tender za izgradnju 90 kilometara nedostajuće kanalizacione mreže na levoj obali Dunava i postrojenja za preradu otpadnih voda.

- Prema ugovoru sa Evropskom investicionom bankom, do decembra ćemo izabrati izvođača koji će početi s radovima. Tako će skoro 80.000 stanovnika ovog dela grada konačno dobiti kanalizaciju. Posle decenija praznih obećanja i vremena u kojem niko ništa nije preduzeo, sada ćemo, nakon što je to predsednik Vučić obećao pre dve godine, a i ja nekoliko puta, konačno završiti taj posao. Ovi ljudi će dobiti kanalizacionu mrežu i to je civilizacijski iskorak - istakao je Vesić.

foto: Beoinfo

Zamenik gradonačelnika je podsetio da je na levoj obali Dunava već završen novi dom zdravlja, da se gradi vrtić, dok se stara zgrada doma zdravlja pretvara u opštinski uslužni centar.

- Takođe, izgradnja novog mosta preko Dunava kod Ade Huje počeće sledeće godine, dok će se na prostoru površine od 11 hektara, pored stadiona „Borča”, graditi novi sportski centar sa otvorenim i zatvorenim bazenima, malom halom i svim ostalim potrebnim sadržajima. Osim toga, opredelili smo lokaciju za izgradnju gimnazije, tako da leva obala Dunava konačno ima adekvatnu pažnju Grada, a sve to se dogodilo u poslednjih sedam godina. Кonačno će stanovnici leve obale Dunava imati isti tretman kao i ostale građanke i građani Beograda – rekao je Vesić.

Događaju je prisustvovala direktorka Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda Dušica Anđelković.

(Kurir.rs/Beoinfo)