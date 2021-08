DR ZORICA TANASIJEVIĆ ZA KURIR TV O NOVOJ KOVID SITUACIJI: Slika govori više od reči, a ovo je PRVI znak bolesti

U Srbiji iz dana u dan brojke zaraženih korona virusom samo rastu, a kakva je trenutna situacija u prestonici i kakva je klinička slika novozaraženih za Kurir televiziju otkrila je dr Zorica Tanasijević iz Doma zdravlja "Palilua".

- Slika govori više od reči - kaže doktorka misleći na sve veće redove ispred kovid ambulante.

- Klinička slika je polimorfna i to je nešto što zbunjuje pacijente. Najčešće se javljaju pacijenti sa povišenom temperaturom, oko 37,37 sa 5, tako počinje. Prvi znak je često upravo to. To nam govore i podaci nakon testiranja. Već ako se čeka nekoliko dana nakon primećene temperature, teža je klinička slika - kaže dr Zorica i dodaje:

- Vrlo često dolazi do preklapanja simptoma. Mnogi misle da je u pitanju kijavica, ali se brzo ispostavi da je kovid - navodi.

