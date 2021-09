NA JUTARNJOJ KAFI SA VESIĆEM: Pogledajte kako je sam skuvao! Otkrio i kakvu najčešće pije

Redakcija Kurir televizije bila je jutros "na jutarnjoj kafi" sa zamenikom gradonačelnika Beograda, Goranom Vesićem. Ni manje ni više, našem reporteru kafu je kuvao upravo Vesić.

- Čestitam na pokretanju Jutarnjeg programa, puno sreće, daću svoj doprinos, znam da ćete biti uspešni kao i do sada. Ja ću sad vama da skuvam kafu, kao i sebi. Hoćete li dužu ili kraću, sa kofeinom, bez kofeina? - upitao je Vesić našeg reportera.

On je ispričao, kako pije kafu bez kofeina, bez sećera i mleka, kraću.

10:25 NA JUTARNJOJ KAFI SA GORANOM VESIĆEM: Kupio sam ovaj aparat i ja lično kuvam kafu svojim gostima

- Kupio sam ovaj aparat i ja lično kuvam kafu svojim gostima, tako da ja zaista volim dobru kafu. Ljute se malo ovi iz kuhinje, pošto bi oni voleli da kuvaju, ali eto ja sam taj koji kuva kafu ljudima koji su moji gosti - ispričao je Vesić.

Kako je Vesić naveo, njegovo jutro počinje u 6 ujutru.

- Imam tu sreću da ispred moje zgrade gde živim, tu u centru grada imam kafić koji radi od pola 7. Tako da ja dan počinjem sa kafom ispred zgrade. Onda pročitam novine, vidim šta imam tog dana od svojih dnevnih obaveza i otprilike tako počinje jutro. Sastanci su već u pola 8 i tako redom...Evo sad odavnde idem pravo u Prihvatilište da danas i deci iz Prihvatilišta podelimo tablete koje dobijaju sva deca u Beogradu treć, četvrti i pet razred. Zaista se trudim da je svaki dan ispunjen. Inače, mi se dan završava se negde oko 6, 7, 8 kako kad... - ispričao je Goran Vesić i dodao:

- Ja se radujem, ja volim ponedeljak zato što tu počinje dan, pripremljen je plan već za čitavu nedelju. Ja sam naprosto takav, volim da radim i šta god da radim, radim od ujutru do uveče, ne bih mogao da zamislim nekako drugačije da funkcionišem.

Nakon toga, zamenik gradonalnika ponazao je svoju kancelariju, ali otkrio koje će naredne vlasti preduzeti gradske vlasti.

- Ovde su sve radnje preduzimamo kako bi mogao da počne da se gradi beogradski metro. Do 2023. godine će sve biti završeno, ako se u novembru ove godine počne prva linija da se gradi, onda 2023 počnemo da gradimo drugu liniju kako bi čitav posao bio završen prva linija 2028. druga linija 2030. godine. Pogledajte koje se to desetina radnji koje moramo da preduzmeno kako Beograd konačno dobio metro i to je moj najvažniji projekat i veoma sam ponosan na njega - ispričao je Vesić.

A za kraj, Vesić je ostavio ekskluzivnu vest:

- Jutros je uplaćeno prvih 765 subvencija za udžbenike za prvi i drugi razred. Znate da je Grad Beograd raspisao konkurs, javni poziv građanima čija deca idu u prvi i drugi razred da konkurišu da bismo dobili bespovratna sredstva za kupovinu udžbenika. Mi plaćamo cenu 4 udžbenika matematike, srpskog, Svet oko nas i izabranog jezika, ona od izdavača do izdavača nije ista ali je otprilike oko 6.000 dinara. Do sada se prijavilo oko 18.000 roditelja od 34.000, poziv je otvoren do 30. septembra, pozivam sve da se prijave. I oni koji su se prijavili prvog dana njih 765, jutros im je uplaćen novac tako da će oni do kraja dana videti novac na svojim računima. Neka ih potroše na decu - rekao je Vesić.

(Kurir.rs)