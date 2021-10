KREĆU RADOVI: 324 ZGRADE NA STAROM GRADU ZASIJAĆE NOVIM SJAJEM

Projekat „Stari grad misli na zgrade“ ušao je u završnu fazu, kada je predsednik opštine Stari grad Radoslav Marjanović potpisao 324 ugovora koji će omogućiti početak radova u isto toliko stambenih zajednica.

"Pre svega, Veliko mi je zadovoljstvo što smo došli u završnu fazu projekta „Stari grad misli na zgrade” jer smo početkom godine raspisali konkurs u kome su sve stambene zajednice sa teritorije opštine Stari grad imale priliku da se prijave i da uzmu učešće i da dobiju bespovratna sredstva u iznosu od 300.000 dinara od opštine kako bi nešto u svojoj stambenoj zajednici, u svojoj zgradi, znači dakle u zajedničkim prostorijama kako bi se one okrečile, uredile, kako bi se uveli novi protiv požarni aparati, postavili novi poštanski sandučići i sada smo došli do momenta kada kreću prve isplate stambenim zajednicama, rekao je predsednik Opštine Stari grad Radoslav Marjanović.

On je istakao da će u narednih desetak dana 324 stambene zajednice sa teritorije Starog grada dobiti novac, i pojasnio da to znači da će one konkretno dobiti prvu polovinu sredstava za realizaciju ovog konkursa i odmah po završetku radova će dobiti preostali deo novca čime će se praktično ovaj jedan konkurs koji smo započeli u ovoj godini i završiti.

"Ono što je važno reći da će u 324 stambene zajednice biti izvršeno ukupno 516 različitih vrsta radova tako ćemo u 8 0 zgrada imati krečenje, znači praktično kompletnog stepeništa i ulaza, u 50 zgrada će biti potpuno zamenjeni krovovi, koji će sprečiti da krovovi u tim zgradama prokišnjavaju, u 97 zgrada ćemo imati protiv požarne aparate, koji će omogućiti bezbednije stanovanje svim stanarima, u 42 zgrade će biti promenjeni interfoni, u 29 zgrada će biti stavljeni novi poštanski sandučići i u 83 zgrade će takođe biti zamenjena potpuno odnosno biće stavljena nova ulazna vrata", pojasnio je Marjanović.

Prema njegovim rečima i u ostalim zgradama na teritoriji Opštine biće izvođeni određeni radovi kao što je postavljanje novih oluka, kao što su različiti radovi na strujnim ormanima i sve ono za šta su stambene zajednice aplicirale na konkursu.

"Tako da, ovo je početak, ono što smo obećali građanima to se sada i dešava, tako da će sve stambene zajednice u narednih desetak dana na svom računu imati novac sa kojim će moći da uđu u realizaciju projekta, projekata sa kojima su aplicirali kod opštine", rekao je Marjanović i dodao:

"Ono što je važno reći jeste da ćemo mi već sledeće godine da nastavimo sa ovim projektom, tako da ćemo već početkom sledeće godine imati i novi konkurs, a praktično svi oni koji su sada u ovom prvom ciklusu aplicirali dobiće sredstva već početkom naredne godine. Na taj način Želimo da se borimo da naš Stari grad, da naše zgrade u kojima živimo budu bolje, uređenije i to je nešto na čemu ćemo insistirati u narednom periodu".

Podsetimo ovim projektom u 80 stambenih zajednica biće urađeni molersko-farbarski radovi, u 97 zameniće se protivpožarni aparati.

U 42 stambene zajednice obaviće se zamena interfona, a 59 zajednica dobiće nove postavljene video nadzore, koji će omogućiti da zgrade budu još bezbednije.

Takođe biće urađena popravka krovova na više od 50 zgrada, kao i zamena ulaznih vrata u 83 stambene zajednice.

Svi radovi, kako je najavljeno biće završeni do kraja 2021. godine. A cilj je da se ovaj projekat radi iz godine u godinu i pretvori u tradiciju.

Konačnom rang-listom, rangirano je ukupno 606 stambenih zajednica, a početak izvođenja radova za rangirane prijave od 1-324. mesta očekuje se u 4. kvartalu 2021. godine, a nakon sprovedenog postupka javne nabavke, dok se za ostale rangirane prijave potpisivanje ugovora i početak izvođenja radova očekuje u prvoj polovini 2022. godine u skladu sa Odlukom o budžetu za 2022. godinu.

O tačnom datumu preuzimanja svog primerka ugovora, upravnici stambenih zajednica u kojima će biti obavljeni radovi biće obavešteni od strane GO SG putem SMS poruke ili/i mejla.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem elektronske pošte: stambenazajednica@starigrad.org.rs