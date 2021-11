IZMENE U REŽIMU SAOBRAĆAJA: Menja se trasa nekih autobusa i tramvaja od PONEDELJKA, evo kuda će voziti

Tramvaji 7, 9, 11L i 12 od sutra u 22 sata do ponedeljka ujutru neće saobraćati na redovnoj trasi zbog održavanja Starog savskog mosta. Menja se i trasa autobusa 78,83 i minibusa E1.

Umesto tramvaja 7 voziće tramvaj 7L koji će u oba smera ići od Ustaničke do Pristaništa. Privremena linija 9L saobraćaće na relaciji Omladinski stadion – Banjica. Tramvajska linija 13 se pojačava.

Uspostavlja se privremena autobuska linija 7A koja će voziti od Bloka 45 do TC „Ušće”, i to ulicama Dr Ivana Ribara, Jurija Gagarina, Antifašističke borbe, Bulevarom Milutina Milankovića, Milentija Popovića. Vozila sa linija 78, 83 i E1 će voziti preko Brankovog mosta, a onda Crnogorskom do Karađorđeve i dalje redovnom trasom.

Tokom izvođenja radova uspostavlja se privremeno stajalište u Brankovoj (na silaznoj rampi sa Brankovog mosta) u smeru ka Savskom trgu kao i stajalište "Ekonomski fakultet" (oba smera) kod parking garaže u smeru ka Brankovom mostu.

