GLUPLJI NAČIN DA SE ODE NA ROBIJU NIJE VIĐEN Beograđanin koji čisti sneg sa krova zgrade podelio internet! STA JE SPORNO? VIDEO

U Novom Beogradu u Bloku 61 nastao je snimak čoveka kako čisti sneg sa krova zgrade i u prvi mah reklo bi se da tu nije ništa sporno već za pohvalu.

Međutim, način na koji to radi nije za pohvalu jer bi mogao nekoga ozbiljno da povredi, možda čak i životno da ga ugrozi.

Kako se vidi na snimku koji je na Instagramu objavljen na profilu moj_beo_grad, on čisti sneg sa krova zgrade koja ima minimum 6 spratova i taj isti sneg baca sa krova na ulicu.

Nijednog trenutka čovek nije pogledao ima li nekog ispod. Razlog više da to uradi je što je ulaz u zgradu tik do mesta gde on baca sneg,

Osim što nekog može da povredi, on taloži i veliku količinu snega ispred zgrade, koju se svi trude da očiste.

Ovaj snimak izazvao je mnoštvo komentara od onih osuđujuđih, do pojedinih koji opravdavaju ovaj postupak i u njemu ne vide ništa sporno.

"Ovo je standard u bloku 61. Zivela sam u prizemlju 10 godina I nisam smela u bastu da izadjem. Jezivi su", jedan je od komentara.

"Da li bar baci pogled na dole kad zafrljači sneg", upitao je drugi korisnik ove mreže.

"Ne vidim sta je sporno? Mene više zabrinjavaju ovi što se beče po komentarima STRAŠNOOO! IDIOT! UBICA! WOOOWW! Koje budale od naroda.... pada sneg sa krova pa ništa! Pada smeće pa ništa! Niti je pešacka zona, niti je ulaz zgrade", reagovala je još jedna korisnica Instagrama.

"Vrlo je moguće da je čoveku probila vlaga u stan jer je krov ravan.. Mozda su ostali stanari upućeni u to.. samo biste nekoga osuđivali", još jedan je od komentara.

"A sta da radi sa snegom koji mu stvara vlagu ako zivi u stanu ispod? U džakove pa niz lift?", nadovezao se korisnik Instagrama.

