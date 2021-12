NIKOM NIJE JASNO KAKO JOŠ PRKOSI ZAKONIMA FIZIKE: Zid nekadašnje fabrike u Zemunu opasno nakrivljen, tu blizu je i dečje igralište

BEOGRAD - Poslednji put kada se pominjalo ime nekadašnje fabrike "Impa" u javnosti, pre više od jedne decenije.

Sada s tog mesta stiže neverovatna slika. Deo zgrade opasno je nakrivljen i čini se da će se svakoga trena obrušiti, objavio je RTS.

Naime, deo nekadašnje fabrike u Zemunu opasno nakrivljen - kao da će se svakoga trena obrušiti - dotrajali zid nekadašnje fabrike Impa u Zemunu samo što se nije srušio.

Ovako stoji od nedelje, kada je, pod teretom snega, na njega palo drvo. Gradske službe su u međuvremenu drvo uklonile, a gradska inspekcija je postavila traku koja građane upozorava na opasnost.

Zid se nalazi na svega 100 metara od dečjeg igrališta, u blizini je i škola, pa je to put kojim mnogo dece prolazi. Zato se stanari plaše.

U Opštini Zemun tvrde da ovo nije u njihovoj direktnoj nadležnosti i da su oni uradili što su mogli.

"Situacija na predmetnoj lokaciji je takva da smo u nedelju uveče primetili da se zid do Ulice Milana Uzelca naslonio prema unutrašnjosti parcele, da se nakrvio, da preti ozbiljna opsanost da se to uruši. U dogovoru sa Parking servisom uklonili smo poslednje vozilo koje je parkirano", rekao je Gavrilo Kovačević, predsednik GO Zemun.

U dopisu Sekretarijata za inspekcijske poslove Grada navodi se da je zid počeo da se ruši zbog dotrajalosti, neodržavanja i uticaja vremesnkih prilika i da se trakom obaveštavaju građani da postoji potencijalna opasnost.

Kako tvrde, istog dana upućen je hitan dopis Sekretarijatu za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima u cilju obezbeđivanja okoline objekta.

Gradska građevinska inspekcija koja je u nedelju uveče izašla, obeležila je predmetno mesto i donela rešenje o uklanjanju tog objekta.

