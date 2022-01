VESIĆ SA ĐACIMA OBIŠAO SPOMENIK STEFANU NEMANJI: Ovo mesto je postalo jedan od simbola Beograda

- Danas je tačno godinu dana otkako je otkriven spomenik Stefanu Nemanji i za to vreme spomenik je postao jedan od simbola Beograda, mesto gde dolaze strani turisti, Beograđanke i Beograđani, kao i naši gosti iz Srbije - rekao je zamenik gradonačelnika Goran Vesić, koji je danas sa decom OŠ „Stefan Nemanja” obišao Savski trg.

foto: Printscreen/Beoinfo

Obilasku su prisustvovali i zamenica predsednika Skupštine grada Andrea Radulović i direktorka Muzeja grada Beograda Jelena Medaković.

– Za godinu dana se pokazalo koliko je bilo važno podići spomenik Stefanu Nemanji i koliko je bilo lepo urediti ovaj trg. To je dokaz da kada se rade ovakve stvari, rade se za istoriju. Svi mi koji smo učestvovali u tome, od predsednika Vučića, koji je to predložio, do Nikole Selakovića, Marka Stojčića, Andree Radulović i mene, koji smo radili na realizaciji, ponosni smo jer smo uradili stvar koja ostaje za istoriju – kazao je Vesić.

foto: Printscreen/Beoinfo

On je kazao da je danas video-linkom razgovarao sa vajarom, profesorom Aleksandrom Rukavišnjikovim, koji je tim povodom poslao i posebnu poruku Beograđanima.

foto: Printscreen/Beoinfo

– On je veoma srećan što je njegov spomenik tako dobro prihvaćen, a ja sam siguran da ovo neće biti jedino delo koje će on raditi u Beogradu i da će biti i drugih dela na koja ćemo biti ponosni – istakao je Vesić.

(Kurir.rs)