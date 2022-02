POVRĆE POSKUPELO VIŠE OD 20 ODSTO: Za kilogram tikvica i karfiola treba vam čak 300 dinara, evo koliko su luk, krompir, jabuke

Na gradskim pijacama kao da nije kraj februara. Tezge su pune voća i povrća koje nije sezonsko, a cene šarenolike, ali i više u odnosu na prethodni period.

Prema pijačnom barometru JKP "Gradskih pijaca", poredeći februar ove godine i septembar i februar 2021. godine, krompir, crni luk i kupus su poskupeli za nešto više od 20 odsto, dok su cene jabuke čak nešto jeftinije nego u septembru prošle godine.

Za kilogram krompira na pijacama je trenutno potrebno izdvojiti 80 dinara, za koliko se prodaje na tezgama na "Zelenom vencu", "Dušanovcu" i "Kalenić" pijaci, dok je na "Palilulskoj" kilogram 120 dinara. Za kilogram crnog luka potrebno je izdvojiti od 80 do 150 dinara, a za kupus od 80 do 120. U odnosu na cene jabuka prošle zime, kada je kilogram bio od 60 do 200 dinara, sada se ovo voće može pazariti i za 50 dinara po kilogramu, koliko je potrebno izdvojiti za sitnije plodove, pa sve do 150 dinara koliko su krupnije sorte. Kilogram paradajza u ovo doba godine je od 200 do 250 dinara, dok su od povrća najskuplje tikvice koje su od 150 do 350 dinara, i karfiol koji se prodaje po ceni od 180 do 300 dinara.

Prodavci veće cene pravdaju time što tvrde da su prihodi nedovoljni da bi se podmirili povećani troškovi koje imaju.

- Krompir je poskupeo za nekih 20 odsto u odnosu na prošlu godinu, ali je i opala kupovna moć i mi se nekako uzdržavamo od podizanja cena jer ne znamo ko će onda doći da kupuje - objašnjavaju prodavci.

- Ovo je uvek bio kritičan period godine kada u ponudi ima svega, ali su uvek cene bile veće. Sa dolaskom proleća i bolje ponude očekujemo i niže cene voća i povrća.

Suvo voće

Kada se uporede cene tokom januara, kilogram suvih šljiva bio je dupliran u jednom trenutku i ovo sušeno voće se prodavalo i po 1.000 dinara za kilogram. Očišćeni orasi su sa 800 dinara, koliko su bili sredinom januara poskupeli na 1.000, dok se sada mogu kupiti za 900 dinara.

(Kurir.rs/Novosti)