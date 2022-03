BEOGRAĐANIN POSLAO PORUKU ZA PARKING A IPAK DOBIO KAZNU: Za sve je kriva mobilna mreža, evo koja su vaša prava u ovom slučaju

Pored problema sa internetom, aplikacijom, onlajn uslugama, korisnici jedne mobilne mreže u Srbiji susreli su se sa novim problemom koji ih je koštao dnevne parking-karte

Od "najsavršenijih" do najomraženijih. To je put koji je za izuzetno kratko vreme prešao jedan mobilni operater i u agresivnoj medijskoj kampanji najavljivao da su njihove usluge prosto savršene, a potom se, čim su počeli sa radom, ispostavilo da internet ima katastrofalan protok, da je loša jačina signala, da pada mreža, da se javljaju problemi sa dometom....

Kao šlag na tortu došao je novi problem koji imaju brojni korisnici, a to je da su platili parking SMS porukom, a ipak su im napisane kazne jer poruka nije "prošla". Kada su pitali radnike iz "Parking servisa", oni su im rekli da parking nije uplaćen, a kada su zvali nadležne u ovoj mreži, operateri su im govorili da ne znaju o čemu se radi i da će proveriti i javiti, što potom nisu uradili.

Zbog ovoga su se oglasili rezignirani korisnici na društvenim mrežama i na popularnoj grupi "Moj Beograd" u potrazi za pomoću. Stručnjaci i predstavnici Udruženja za zaštitu potrošača tvrde da potrošači imaju pravo i na materijalnu i na nematerijalnu štetu, kao i na raskid ugovora bez penala, a da nadležni organi moraju mobilnog operatera najstrože da kazne zbog ovakvog poslovanja i kršenja Zakona.

foto: Kurir/Petar Lazović

Jedan od oštećenih korisnika ove mreže Zoran J. iz Beograda, koji je doživeo pravi šok kada je na svojim kolima video kaznu.

- Otišao sam do sestre da vidim sestriće. Kod nje je treća zona i tu se parkiram uvek i uplatim parking porukom. Ostao sam oko 45 minuta, jer sam morao na posao i kada sam došao do kola, šokirao sam se jer mi je bila zakačena kazna. Prvo sam pomislio da sam ostao duže od sat vremena, ali sam pogledao vreme slanja poruke i video sam da to nije u pitanju. Potom sam jurcao po ulici da vidim čoveka što kontroliše parking i uspeo sam da ga nađem, pitao sam ga zbog čega mi je zalepio kaznu kada sam uredno platio, on je proverio i rekao da nema potvrdu da sam platio. Pokazao sam mu poruku, ali je rekao da to nije do njega - kaže sagovornik Informera i dodaje:

- Zvao sam dežurne u mojoj mreži, ali njihovi operateri su rekli da ne znaju kako se to dogodilo, da će proveriti i javiti mi, ali to nisu uradili. Poruka koju sam poslao piše da je uredno dostavljena, ali nisam dobio povratnu informaciju. Njihov sam korisnik dugo godina i bio sam prezadovoljan, ali otkad su ovi došli, ovo je katastrofa. Neću da pustim da na ovome ostane, niti ću da platim kaznu, jer je greška njihova, a ne moja. A čim se ovo reši, napuštam ovog operatora jer se sve pogoršalo - kaže naš sagovornik.

Predsednik "Udruženja za zaštitu potrošača Srbije" Petar Bogosavljević kaže da svaki oštećeni korisnik ove mreže ima pravo na naknadu i materijalne i nematerijalne štete. On napominje da uz to mogu i bez ikakvih konsekvenci da raskinu ugovor sa ovom kompanijom jer ne ispunjava ugovorene obaveze.

- Svi potrošači koji su poslali poruke za parking i naplaćena im je kazna treba da odu u "Parking servis" i pokažu tu poruku kao dokaz da su platili parking. Onda u "Parking servisu" moraju da storniraju kazne i posle da traže od operatera da sve te kazne nadoknadi, jer je krivica isključivo njihova. Potrošač nije taj koga treba da zanima da li je u pitanju tehnički problem, programska greška ili nešto treće, on pošteno plaća svoj račun, kojim mu je garantovana usluga plaćanja parkinga SMS porukom i njegovo je bilo samo da je pošalje, što je i uradio. Nakon ovih reklamacija potrošači treba da se obrate i Ministarstvu trgovine, a kako je u pitanju veći broj ljudi, ova institucija mora da reaguje, sve ispita i zaštiti kolektivni interes - kaže Bogosavljević i savetuje potrošače da traže i naknadu nematerijalne štete, koja je često veća od materijalne, kao i od prosečne plate jednog ozbiljnog stručnjaka.

- Imaju sva prava na to zbog sveg maltretiranja kroz koje su prošli, zbog stresa kada je stigla kazna, možda i zbog svađe u porodici jer su ga na primer žena ili drugi ukućani napali da je on kriv i da nije dobro uplatio parking i morao je da se pravda ni kriv ni dužan. Na kraju, potrošači imaju puno pravo da nakon ovoga raskinu ugovor bez ikakvog plaćanja penala, jer im mobilni operater nije obezbedio uslugu na koju se ugovorno obavezao. Zamislite da neko ne može uopšte da uplati parking ili da kada god uplaćuje parking, strahuje da li će njegova poruka biti registrovana ili će dobiti kaznu - rekao je Bogosavljević.

foto: Dado Đilas

U ovoj mobilnoj mreži ne osporavaju da može doći do problema sa plaćanjem parkinga putem SMS poruka, a kako kažu, najčešći razlozi mogu biti u radu aplikacija za slanje poruka na pametnim telefonima ili sama podešavanja na telefonu.

- Ono što korisnik treba da zna jeste da sistem uvek šalje povratnu poruku o zakupljenom parkingu i da je bitno da proveri da li je poruka stigla, i samim tim bude siguran da je parking plaćen. Problem sa plaćanjem parkinga koji navodite u upitu postojao je kao rezultat aplikacije Google Messages koju korisnik koristi u telefonu i koja nije u nadležnosti nas kao operatera, već kompanije "Gugl". Korisnik sam bira aplikaciju koju će koristiti u svom telefonskom uređaju za slanje SMS poruka. Ukoliko je izabrao Google Messages za glavnu SMS aplikaciju, događa se da "Guglova" aplikacija ispred kratkog koda dodaje prefiks +381, što nije ispravan format, i poruka ne može da se pošalje parking-servisu. Mi smo pre više od mesec dana implementirali rešenje umesto "Gugla" da bi korisnici mogli nesmetano da šalju poruke na bilo koji kratki SMS kod, uključujući i plaćanje parkinga. Korisnici uvek mogu da kontaktiraju sa Korisničkim servisom kompanije kako bi dobili objašnjenje ili pomoć ukoliko se suoče sa ovakvim ili sličnim problemom.

Prekršili i zakon

Petar Bogosavljević kaže da, osim obeštećenjem i raskidom ugovora, mobilni operater mora da bude rigorozno kažnjen i zbog kršenja zakona:

- Ovde je očigledno da se se reklamirali kao operator kod koga je sve najsavršenije, a ispalo je da većina stvari ne funkcioniše, pa ni one najosnovnije, kao što je uplaćivanje parkinga običnim SMS-om - kaže sagovornik i dodaje:

- Neko bi rekao da je to prevarno oglašavanje, što je tačno, jer su svojim reklamama koje nisu istinite naveli potrošače da potpišu ili produže ugovor, što ne bi da su znali da je ovakva situacija, ali je i to suviše blaga kategorizacija. Ovo je klasičan primer nefer konkurencije prema svim ostalim operatorima, kojima su lažnim tvrdnjama da je kod njih sve "savršeno" otimali klijente. Zbog toga Komisija za zaštitu konkurencije mora da ih rigorozno kazni oduzimanjem 10 odsto godišnjih prihoda koje će na ovaj način steći. Samo tako možemo doprineti da se ovakve stvari više ne ponavljaju i da sve firme shvate da ovakvo poslovanje može mnogo skupo da ih košta.

(Kurir.rs/Informer)