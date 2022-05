KO JE I ODAKLE ČOVEK KOJI BEOGRADOM ŠETA S PTICOM KOJA NIJE NOJ! Nandu mu nije jedini ljubimac, magarca uskoro vodi u Beč! (VIDEO)

BEOGRAD - Beograđani su početkom ove nedelje zapanjeno gledali ogromnu pticu koja šeta centrom grada. U prvi mah pomislili su da je noj i pretpostavili da je pobegao iz Zoo vrta. Ispostaviće se je reč o nanduu, ptici sličnoj noju, da je u Beogradu turistički (?!) i da uživa na putovanjima po Evropi!

Vlasnik ove velike ptice je Slovenac Kmetiji Cetinj. Trenutno su oboje kod kuće, u Kranju, ali ne još dugo. Sledeća stanica im je Budimpešta, a Cetinj ima ideju da sa njim obiđe sve gradove Evrope.

- Imao sam i velikog noja, sada imam dva nanuda, i mogu da kažem da su mi ove ptice spasile život - rekao je jutros za TV Prva u čiji se program uključio.

"Bio sam veoma bolestan, ugradili su mi tri bajpasa, bio sam u invalidskim kolicima, operisan sam, ali je trebalo posle toga puno da šetam. I ja sam krenuo u šetnje sa nojem i mojim nanduima".

Te šetnje su se pretvorile u putovanja, sa svojim pticama bio je i na moru, Beču, sledeća stanica im je Budimpešta, potom planiraju putešestvije po Evropi, a evo i odgovora zašto baš Beograd:

- Zato što se Srbija ne nelazi u Evropskoj uniji, a hteo sam da nandu prošeta i van EU - rekao je Cetinj.

Inače, Beograđani su prvo pomislili da je reč o noju, zbog velike sličnosti sa tom pticom, i bili su ubeđeni da je pobegao iz Zoo vrta. Veliki broj medija dao se u potragu za informacijom o tome da li je ovo istina i zna li se išta o velikoj ptici koja šeta centrom Beograda.

"Ljudi iz Zoo vrta nas traže u gradu, a mi šetamo Zoo vrtom"

E to je ovom simpatičnom Slovencu bilo najsmešnije:

- To je bila smešna situcaija. Jedna prijateljica iz Beograda mi je napisala da me traže ljudi iz Veterine Beograd i iz Zoo vrta, da me jure po Knez Mihailovoj ulici i Kalemegdanu, ali ja sam tu poruku video tek kada sam se vratio u Sloveniju. A baš u tom trenutku sa nanduom sam bio u Zoo vrtu, šetao, slikao se... A oni nas traže po gradu... Dobro smo se sakrili od njih kod njih! - ispričao je Cetinj potpuno bizarnu i smešnu situaciju.

Inače, on i njegova supruga nikada ne putuju zajedno, jer imaju puno životinja o kojima uvek barem jedna osoba mora da brine.

Dodaje i da često šeta sa magarcem Leonom, i da planira uskoro da ga vodi u Beč.

Kaže i da mu prijatelj veterinar nije verovao da će uspeti da pripitomi noja i da mu se smejao, ali, eto, njemu je to ipak pošlo za rukom. Tako je ranije sa nojem, a sada i sta osltim pticama, ali i magarcem, na proputovanjima po Evropi.

