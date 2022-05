MINISTAR VULIN IZRAZIO SAUČEŠĆE PORODICI PERIŠ: Želim im da nađu mir! Srpska policija je dala sve od sebe

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izrazio je saučešće porodici stradalog hrvatskog državljanina Mateja Periša, čije je telo nađeno prekjuče u Dunavu, kod Ade Huje, i istakao da na telu mladića nije bilo nikakvih tragova nasilja, kao i da je srpska policija dala sve od sebe da se ovaj slučaj rasvetli.

"Nema tragova nasilja, iz onoga što smo ispratili kroz kamere i kroz istragu, ništa nije ukazivalo na to da je on neka žrtva napada ili na bilo koji način motivisanog. Pronašli smo ga, ja izjavljujem saučešće njegovoj porodici. Želim im da nađu mir, jer to je jedino što možete da poželite u ovom trenutku. Srpska policija je zaista dala sve od sebe, naši profesionalci Policijske uprave za grad Beograd su radili izuzetno, sve jedinice su se trudile i Žandarmerija i njihovi ronioci, Rečna policija, Uprava kriminalističke policije na tome da proveri, da istraži da li se tu nešto desilo. Dakle, svi su dali sve od sebe, žao nam je što se potraga završila ovako, ali to je istina i do istine se jednostavno moralo doći", poručio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, gostujući u jutarnjem programu televizije Pink.

Ministar policije Vulin je ponovio da je Beograd siguran i bezbedan grad i da u ovom slučaju nije bilo nikakvog nasilja.

"Ono što je važno, i ostalim građanima Srbije, to je da znaju da je Beograd siguran i bezbedan grad, da ovde nema nikakvog nasilja koje može da se poveže sa nacionalnim, ili zato što neko nije iz Beograda. Ovo je siguran i bezbedan grad i naravno da nam je zbog porodice Periš bilo jako važno da ovo rasvetlimo, ali nam je bilo važno i zbog Beograda, da se obraz naše prestonice ne crni, jer nema razloga", rekao je ministar Vulin.

foto: Printscreen/Pink

Kako je istakao ministar unutrašnjih poslova, predstavnici hrvatske policije su se zahvalili srpskoj policiji na izuzetno profesionalnom radu, kao i da srpska policija zaslužuje zahvalnost ne samo za ovaj slučaj, već za svaki dan u kojem štite našu državu i zakon.

"Čuli ste predstavnike hrvatske policije, njihove kriminalističke policije koji su se zahvalili srpskoj policiji na izuzetno profesionalnom radu. Mi smo dali sve od sebe. Uradili smo sve ono što profesionalci treba da urade, žao mi je što je ovakav rezultat, ali to je jednostavno istina. Srpska policija zaslužuje zahvalnost i za ovaj slučaj, ali zaslužuje zahvalnost za svaki dan u kome je jedina brana između nas i zla i u kome je ono što čini naš život normalnim i ono što čini naš život vrednim življenja i zato, kad god možete i na utakmici i na ulici, pomozite svojoj policiji, ona je tu zbog vas", poručio je ministar policije Aleksandar Vulin, gostujući na TV Pink.

(Kurir.rs)