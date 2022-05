SAMO 8 MAMA U BEOGRADU ZATRAŽILO SUBVENCIJU ZA KUPOVINU STANA: Uslovi strogi, procedura složena, ovo otežava proces

Za dva i po meseca, koliko traje prijavljivanje za državnu podršku pri kupovini prvog stana za roditelje beba, do danas se prijavilo nekoliko mama. Kažu da je procedura komplikovana i da su uslovi prestrogi.

Majke koje su se porodile posle 1. januara ove godine imaju pravo na subvenciju za kupovinu prvog stana ili kuće. Nije bitno da li je dete prvo, a ni starost roditelja. Ukoliko ispune ostale uslove, od države bespovratno mogu da dobiju 20 odsto od vrednosti nekretnine, s tim da je maksimalan iznos 20.000 evra. Međutim, Gradskom sekretarijatu za dečju zaštitu do sada je podneto samo osam zahteva.

"Ono što jeste ograničavajući uslov jeste da primanja oba bračna para ne smeju biti veća od dve prosečne zarade i ne smeju imati nekretnine u svom vlasništvu, niti majka niti otac. Ono što do sada Sekretarijat za socijalnu zaštitu znamo je da je primio osam zahteva od toga su četiri već prosleđena komisiji koja je oformljena pri Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a ova četiri zahteva su u postupku dopune dokumentacije", objašnjava sekretarka Sekretarijata za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević.

Za kredit od 100.000 evra, uz subvenciju države od 20.000, mesečna rata na rok otplate od 25 godina iznosi nešto manje 380 evra. S obzirom na činjenicu da se kod nas oko 70 odsto stanova kupuje za gotovinu i na druga, pre svega finasijska ograničenja, teško da će mlade majke masovno konkurisati za ovaj program.

Sredstva se mogu dobiti samo za kupovinu uknjižene nekretnine, a u slučaju da se kupuje ili gradi kuća, neophodna je građevinska dozvola. Više od polovine dokumenta sekretarijat obezbeđuje po službenoj dužnosti.

"Sem onih stvari koje se tiču ličnih izjava koja se overavaju kod notara ili javnih beležnika", navodi Stanisavljevićeva.

S obzirom na cene u Beogradu, gde je za maksimalan iznos od 100.000 evra moguće kupiti grasonjeru u centru ili veći stan na periferiji, stručnjaci procenjuju da će ovaj program imati više efekta u unutrašnjisti.

"Beograd tu ima puno ograničenja – plata i godine i da nemate nekretninu... Beograd kao ciljni grad većine, to ne može da pokrije. Pričali smo i na nekom forumu, to jednostavno, iznenađuje me i za tih osam. Ja sam verovao da neće biti nijedan ili jedan ili par komada", smatra stručnjak za nekretnine Milić Đoković.

Kako se program odnosi na porodilje koje su bebe dobile posle Nove godine, moguće je da će interesovanje u narednim mesecima rasti, jer novopečenim roditeljima obilazak šaltera i prikupljanje neophodne dokumentacije sigurno nije prioritet.

Novčana pomoć odobrava se majci. Ukoliko žele da ostvare ovo pravo, treba da podnesu zahtev u roku od godinu dana od rođenja deteta.

