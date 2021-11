ŠTA SVE MOŽETE DA KUPITE BEBI ZA 300.000: Pelene, hrana, krevetac, kolica, ovo je računica za godinu dana

Jedva čekate da se rodi beba, pa da joj kupujete lutkice, autiće, benkice, igračkice... Zaustavi se, kažu stariji, ne znaš ti šta je dete i kakve ćeš sve troškove odjednom imati.

Za svako prvo dete u porodici država poklanja 300.000 dinara, što je sasvim dovoljno da se beba izdržava i da joj se obezbedi sve potrebno za gotovo godinu dana, piše Alo.

Naime, predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je nove demografske mere, pa će od januara porodilje za prvo dete umesto dosadašnjih 100.000 dinara dobijati 300.000, a biće povećana davanja i za drugo dete.

Ovo sve može da se kupi za ovoliko novca, a ako ulovite i neko sniženje, možete čak i da uštedite! Naravno, u ovaj proračun je sve ono što je bebi zaista potrebno.

Porodilište

Za prve sate i dane života bebe neophodno je samo nekoliko stvari, a to je 20 pelena za jednokratnu upotrebu, krema za pelensku regiju i vlažne maramice, jer u porodilištu još nema kupanja. Ceo ovaj komplet staje oko 1.500 dinara.

Prva odeća

Za godinu dana beba poraste bar šest brojeva, odnosno veličina garderobe se menja isto toliko puta. Za taj period je neophodno obezbediti od svake veličine po bar četiri ili pet kompleta od glave do pete. Tu spadaju čarapice, kapice, bodi na raskopčavanje, duks, pantalone. Prosečna cena jednog kompleta je oko 2.000 dinara, a pomnoženo sa četiri, to je 8.000 dinara. Ako se tokom godine promeni šest veličina, to je 48.000 dinara.

Zimska oprema

Tokom šetnje po zimskim danima beba se čeliči, ali i novčanici roditelja. Skafander, čizme, kapa, šal, džemper i debele pantalone su obavezni, a za njih je neophodno izdvojiti oko 20.000. Naravno, podrazumeva se da ste birali dobar odnos cene i kvaliteta, niste kupili nešto polovno, ali niste uzeli ni moderne i skupe varijante.

Krevetac

Iako većina beba tokom prvih dana spava s roditeljima, te slatke muke brzo prođu, pa dođe vreme da se osamostali i zauzme sopstvenu teritoriju. Cena ovog dela nameštaja se kreće između 10.000 i 40.000 dinara, ali roditelji koji imaju ove prve kažu da im ništa ne fali.

- Za prvo dete smo kupili najjeftiniji krevetac koji je postojao u prodavnici i vodili smo se mislima „da se raspadne do treće godine, nema veze, za drugo ćemo kupiti drugi“, ali ostao je sasvim funkcionalan i sada ga koristimo i za drugu bebu – kaže za Alo! mama Ivana M.

Kolica

Šetnja je i za roditelja i za bebu opuštajuća, a psiholozi posebno ističu da je značajna za povezivanje. Kada ide na kontrole, po vakcinu, ali i u nabavku, bebi mora da bude udobno u njenoj limuzini, a opet treba i onome ko ga vozi da bude zgodno da ga podiže, prenosi, ulazi u autobus i tako dalje. Najjeftinija kolica koja smo pronašli a da mogu da se prilagode i za bebe koje leže i za one koje već mogu da sede koštaju 11.999 dinara.

Auto-sedište

Već nekoliko godina važi zakon da dete do tri godine starosti mora da se vozi u dečjem, bezbednosnom sedištu, odnosno korpi, osim u vozilima za javni prevoz putnika (taksi, autobus itd.). Jeftinija varijanta košta oko 7.000 dinara, dok je prosečna cena 20.000 dinara.

Pelene za godinu dana

Kakav lom ume beba da napravi, znaju svi oni koji su je imali, a neki umetnici su se bavili i temom pelena, pa su procenili da bi planina od svih pelena koje beba u toku godine potroši bila veličine prizemne kuće. Ta gomila, po prosečnoj ceni, ako se kupuju velika pakovanja (8 pelena dnevno, 365 dana u godini, 2.920 pelena, puta 23 dinara po komadu) košta 67.160 dinara.

Dohrana

Za one bebe koje iz nekog razloga mame ne mogu da doje neophodna je i dohrana, odnosno veštačko mleko. Dok jedna konzerva od 400 grama košta oko 900 dinara, a potrošeno je najviše četiri za mesec dana, to je 3.600 dinara mesečno. Za godinu dana to iznosi 43.000 dinara.

Kremice, šamponi, kupke nisu veliki izdatak, na godišnjem nivou to je oko 3.000 dinara.

Kada se svi ovi troškovi saberu, dobija se 224.659 dinara, tako da ostaje 75.341 dinara koje će pokriti igračke, knjižice, a možda i neko osiguranje ili oročavanje.

Troškovi za godinu dana Porodilište 1.500 Prva odeća 48.000 Zimska oprema 20.000 Krevetac 10.000 Kolica 11.999 Auto-sedište 20.000 Pelene za godinu dana 67.160 Dohrana 43.000 Kozmetika 3.000 Ukupno 224.659

Drugo dete

Pomoć za drugo dete biće takođe uvećana, a koliko tačno, saznaćemo za dve nedelje. Roditeljski dodatak, odnosno naknada i dodatak za drugo dete, trenutno iznosi nešto više od 243.000 dinara. Taj iznos se isplaćuje u 24 jednake mesečne rate od po 10.000 dinara.

I naknade za treće i četvrto dete se isplaćuju mesečno, i to na period od 10 godina: naknada za treće dete iznosi nešto više od 1.460.000 dinara (120 jednakih mesečnih rata od po 12.000) dinara, a za četvrto dete nešto više od 2.190.000 dinara (120 rata po 18.000 dinara).

Dmitrović: Jednokratna pomoć nije kraj

Govoreći o pomoći u rešavanju stambenog pitanja, odnosno 20.000 evra, on je naveo da treba videti sa pravnicima kako će to izgledati, ali je objasnio „da će sigurno uslov biti da su partneri u braku”. Naveo je da će od januara većina stvari biti poznata.

- Ako neko ne želi da ima dete, to je potpuno legitimno i ne može novac da ga stimuliše. Ovo su ozbiljne sume novca za početak kada se dete podiže.

