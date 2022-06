ZATVARAJU SE ULICA U CENTRU GRADA ZBOG LITIJE: Gužve u saobraćaju, od 16 do 20 sati vozila javnog prevoza ne menjaju trasu!

Grad Beograd i ove godine organizuje proslavu gradske slave Vaznesenje gospodnje – Spasovdana. Ceremonija podrazumeva prolazak Spasovdanske litije centralnim gradskim ulicama i prateće događaje zbog čega će pojedine ulice u centru grada biti zatvorne za saobraćaj već od 16 pa do 20 časova.

S obzirom na to da je upravo počelo zatvaranje ulica u centru grada, što se tiče gužvi u saobraćaju u širem centru i ostalim delovima grada, za sada su veće gužve na Mostu Gazel i Brankovom mostu u pravcu sa Novog Beograda ka centru grada. Duge kolone su i u Bulevaru Mihajla Pupina i Jurija Gagarina, kao i na Sajmu.

Na Autokomandi ima više vozila, kao i u Takovoskoj ulici, ali se kreću, nema zakrčenja.Autoput je takođe prohodan, kao i Pančevački most. Ni u ostalim delovima grada za sada nema gužvi.

Trasa litije

Ove godine je planirano da se ceremonija Spasovdanske litije po drugi put održi u izmenjenom terminu i na izmenjenoj trasi. Litija počinje u 18 sati u Ulici kneza Miloša kod Vaznesenjske crkve i kretaće se do Svetosavskog hrama, saopšteno je iz Beokom servisa.

Trasa kretanja Spasovdanske litije je: Kneza Miloša – Kralja Milana – Trg Slavija – Bulevar oslobođenja – Hram Svetog Save. Jedino zastajanje biće na Trgu Slavija, odakle će se svi prisutni uputiti ka Hramu Svetog Save, gde će biti održan moleban, molitva za Beograd.

Vozila javnog prevoza ne menjaju trasu, čekaju da prođe litija

Zbog održavanja Spasovdanske litije, za motorni saobraćaj će od 16 do 20 časova biti zatvorene ulice Admirala Geprata i Dobrinjska, od Ulice kraljice Natalije do Ulice admirala Geprata, dok će od 17 do 20 časova privremeno biti zatvorene deonice ulica Kneza Miloša, Kralja Milana, Trg Slavija i Bulevara oslobođenja do Hrama Svetog Save, kako bi se omogućio prolazak učesnika litije.

Vozila javnog gradskog prevoza će se kretati tim ulicama, ali će povremeno zasustavljati da propuste litiju, dakle nema izmene u trasama.

Kurir.rs/Blic