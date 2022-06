ŠTA ČEKA NOVOG GRADONAČELNIKA? Stručnjaci o Šapiću: Ako se dokaže u Beogradu PUCAĆE NA MESTO PREMIJERA?!

Saša Gajović, novinar, književnik i poslednji državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja i Vladan Glišić, samostalni poslanik, istakli su da veruju da će Aleksandar Šapić biti izglasan za budućeg gradonačelnika i da je njegova kandidatura bila logičan izbor.

- Mislim da je pošteno da on bude kandidat, s obzirom na to da je on bio nosilac liste SNS-a i ovo je ispunjeno predizborno obećanje - kaže Vladan Glišić.

foto: Kurir televizija

Saša Gajović kaže da kandidatura Aleksandra Šapića nije nikakvo iznenađenje.

- Postizborni rezultati sve govore. Još davno je najavljeno ovo što se sada realizuje. To što on nije bio toliko eksponiran i tokom predizobrne kampanje i posle, to nije čudno. On je dosta skroman i sačekao je da se donese konačna odluka. Mislim da nismo fer prema prethodnom gradonačelniku koga smo već zaboravili. On je dao veliki doprinos, ne smemo ga zaboraviti, a gospodinu Šapiću, koji će sasvim izvesno biti novi gradonačelnik, da poželimo mnogo sreće - kaže Gajević.

Sličnost između dr Radojičića i Aleksandra Šapića je u tome što su se oni već ostvarili u svojim profesijama istakao je Glišić.

- Ipak biće razlika. Gpospodin Šapić je ušao u politiku kao čovek koji menadžerski postupa. Ono što je pokazao na Novom Begradu dokazalo je da odlično ume da upravlja lokalnim samoupravama. Mislim da je njegova sledeća ambicija da bude premijer, ali prvo treba da se pokaže kao gradonačelnik - istakao je Glišić.

foto: Kurir televizija

On je dodao da je kod Gorana Vesića najzanimljivija bila kampanja koju je vodio na društvenim mrežama, kao i da ne očekuje da će se Aleksandar Šapić skloniti i prepustiti Vesiću da vodi grad, kao što je to učinio Radojičić.

- Obojica nose ozbiljnu energiju, nadam se da će to iskoristiti na najbolji mogući način za grad - kaže Glišić.

Gajović je naveo da Šapića, ako postane gradonačelnik, čekaju veliki poslovi.

- Pre svega infrastrukturni, koje treba završiti, a čini mi se i da on kao bivši istaknuti sportista, ima svoju harizmu, ličnost i karakter i to će biti jedna promena koja će doneti dobrobit našem gradu - kaže Gajović.

On je dodao da ne smatra da su novi izbori potrebni.

- Volja građana je iskazana, to što gubitnici smatraju da je to tanka većina, većina je većina i to je izbor koji je jasno pokazao stav građana. Mislim da će novi ljudi doneti jednu novu energiju - kaže Gajević.

foto: Kurir televizija

Glišić je istakao da opozicija greši u tome što ne menja način komunikacije sa svojim političkim protivnicima.

- Treba izbeći tu ostrašćenu komunikaciju. Ona je brojčano jaka, što je dobro, jer jaka opozicija tera i vlast da bude bolja. Ono što je problem sa opozicijom, iako je brojčano jaka, suštinski se jako razlikuje od vladajuće koalicije - kaže Glišić.

Obnova saradnja SNS i SPS na gradskom nivou pokazuje se kao logičan izbor.

- Mi živimo u periodu gde nam spoljna politika određuje mnogo štošta i to jeste i bila najlogičnija koalicija. Očekujem da će to biti i na republičkom nivou - kaže Glišić.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

04:28 MITROVIĆ ODOGOVRIO NA OPTUŽBE DA SNS NEMA LEGITIMITET U BEOGRADU: Đilas nikada ne bi postao gradonačelnik da ga SPS nije podržao!