TRAŽILA TAKSI SA KARTICOM, A ONDA DOŽIVELA ŠOK: Beograđanku taksista izvređao, a onda je gađao OVIM, pa dodao gas i otišao!

Jedna mlada Beograđanka doživela je neprijatno iskustvo sa taksistom koje je odlučila da podeli sa redakcijom Kurira.

Ona, je, kako saznajemo od nje, pozvala jedan beogradski taksi i naručila vožnju, prethodno naglasivši da joj se pošalje vozilo u kom se usluga može naplatiti karticom, jer je kod sebe imala malo novca.

Međutim, kada je stigla na odredište usledila je neprijatnost koju će dugo pamtiti.

- Vozilo je poslato i vožnja je protekla u redu, ali kada smo stigli na adresu na Dorćolu na koju sam tražila da me odveze, takstista je rekao da ne može da primi karticu jer mu aparat ne radi već je zahtevao da mu platim u kešu - priča ona.

foto: Thinkstock

Devojka se našla u čudu jer je telefonom jasno naglasila da se pošalje taksi vozilo koje prima kartice, pa je usledila rasprava sa vozačem.

- Račun je iznosio 300 dinara, a kod sebe sam imala 275. Taksista mi je rekao da na obližnjem bankomatu podignem pare i da mu platim pun iznos. Nisam to htela da uradim jer to nije bio bankomat banke u kojoj imam račun pa bi mi uzeli proviziju. To sam mu i rekla i zahtevala od njega da me odveze do najbližeg bankomata moje banke kako bi tamo podigla novac i platila pun iznos - priča ova devojka.

To je, međutim, razljutilo taksistu koji je besno regovao i, kako ona kaže, rekao joj je da mu da 275 dinara i da izađe iz vozila.

- To sam i uradila. Dala sam mu 275 dinara i izašla iz automobila, ali je on dok sam odlazila uzeo tih 5 dinara i gađao me. Posle toga je dao gas i otišao... - rekla je naša sagovornica.

(Kurir.rs)