GRADONAČELNIK ŠAPIĆ O SVOJIM IDEJAMA ZA BEOGRAD: Vizija je osnov svega, ali bez velikog rada ostaje samo na papiru

Pokrenuli smo maksimalno sve svoje kapacitete i potrudili se da iskoristimo iskustva od utorka kako bismo bili spremni za najavljeno nevreme koje nas je ipak zaobišlo. Pojavile su se neke nove tačke čekanja zbog velike količine padavina i na tome ćemo ubuduće posebno raditi, rekao je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić.

- Smatrao sam, iako sam na mestu gradonačelnika tek nekoliko dana, da je fer da se izađe pred građane i kaže kakva je situacija i šta ja na nama što objektivno možemo da uradimo. Objašnjavao sam i problem sa širinom cevi koje propuštaju kišu i da je treba da se postave saobraćajni znaci kako bi vozači izbegavali mesta na kojima se sakuplja velika količina vode – rekao je Šapić gostujući u emisiji na TV Studio B.

Govoreći o prioritetima gradonačelnik je naglasio da je to pre svega da se pripremimo za zimu koja će svuda u svetu pa i kod nas biti teška.

-Učinićemo sve da Beograđani imaju tople stanove, da vrtići i škole budu topli, da javni prevoz funkcioniše i da komunalne službe rade. Naravno da Beograd treba da se razvija i da veliki infrastrukturni projekti treba da se nastave, ali mislim da odgovorni i ozbiljni ljudi u ovom trenutku akcenat treba da stave na predstojeću zimu. Moramo da uradimo rebalans budžeta jer oni koji su ga planirali prošle godine nisu mogli da predvide i da računaju na troškove koje sada imamo zbog nabavke energenata - istakao je prvi čovek Beograda.

Gradonačelnik Šapić je naglasio da, kada je reč o prioritetima razvoja grada, jedan od najvažnijih je javni prevoz.

foto: Printscreen/Studio B

- Veliki deo sredstava iz budžeta grada ide na javni prevoz, skoro 230 miliona evra godišnje a za te pare mnogo toga može da se uradi u gradu. Važno je da se promeni sistem naplate i da građani plaćaju kartu jer bez toga nema ni nabavke novih vozila niti boljeg komfora u njima. Mislim da gradski prevoz može da bude mnogo kvalitetniji i da ćemo uspeti da ga unapredimo jer Grad Beograd sigurnim koracima postaje evropska metropola. Bez metroa to neće biti moguće i zato je to najvažniji projekat za Beograd. Danas imamo najrazvijenije gradove Evrope gde niko ne ide kolima u centar grada jer se ne isplati. Moj zadatak je da pokušam da nađem meru i kako budemo dizali kvalitet gradskog prevoza, podićićemo i svest ljudima. Voleo bih da ljudi koji putuju u inostranstvo čuvaju i vole svoje na način na koji to rade tamo. Mislim da lokal patriotizam, voleti svoju zemlju, opštinu i narod nije ništa ružno i radiću na tome da se u Beogradu probudi lokal patriotizam – rekao je Šapić i dodao da je Beograd za njega najlepši grad ali i najgostoprimljiviji na svetu.

Kako je rekao, svi koji vole svoj grad, treba da daju doprinos a Beograd će da vrati.

–Učiniću sve da mi koji ga danas vodimo, stvorimo uslove da sutra, bude uspešniji. Paralelno ulazimo u izgradnju dve linije metroa što treba da bude gotovo u roku od deset godina. To će suštinski da promeni saobraćajnu infrastrukturu i kvalitet življenja u Beogradu a siguran sam i naviku da kolima idemo svugde – objasnio je Šapić.

Gradonačelnik je naglasio da su najveći zagađivači kod nas individualna ložišta i automobili.

foto: Beoinfo

–Godišnje se registruje 30 do 50 hiljada novih automobila. Sa građanima razgovaram o stvarima onako kako jeste, iako to možda nije ono što oni žele da čuju, ali svoju funkciju doživljavam tako da grad treba da spremim za sledeća pokoljenja. Mislim da na kraju kada imate takav pristup možete probleme istinski da rešite a ne deklarativno. Jedino pravo rešenje problema je sistemsko – rekao je gradonačelnik.

On je naglasio da je u lokalnoj politici već 12 godina te da je njegov motiv da ostavi nešto iza sebe nešto.

–Mislim da sam to uspeo na Novom Beogradu koji je danas, ne samo mojom zaslugom, nego i zaslugom ekonomskog razvoja i svega što se dešavalo u poslednjih deset godina, mnogo bolja opština nego što je bila kada sam došao na čelo. Imali smo dve kategorije ljudi na kojima je bio fokus politike na Novom Beogradu. Pre svega, najstariji sugrađani koji su dali svoj radni vek da imamo zemlju kakvu danas imamo a sa druge strane deca jer na njima sve ostaje. Smatram da na te kategorije treba da obratimo posebnu pažnju i da njima omogućimo što lakši i bolji život i rasteretimo ih muka – kazao je Šapić.

Kako je rekao, ideja mu je da napravi pravu beogradsku karticu kako bi svaki građanin imao velike privilegije jer živi u Gradu Beogradu.

–Prosečna porodica, sa bakama i dekama, može da ima na godišnjem nivou i do par hiljada evra benefita. Zahvaljujući toj kartici, građani bi mogli da koriste različite besplatne programe koje ćemo imati, pa na primer učenje engleskog jezika košta do 50 evra, treniranje nekog sporta takođe do 50 evra. Na Novom Beogradu smo imali od pet do 50 odsto popusta u radnjama od robe široke potrošnje. Ukoliko pratite, vodite računa i trošite tamo gde imamo popuste tvrdim vam da to nije beznačajna cifra. Mi smo na Novom Beogradu, do ove godine, imali besplatan bazen za sve građane Mislim da imam način, da sledeće godine to obezbedimo svim Beograđanima. To nisu mala sredstva jer sportski centri od toga žive. Moram još da razradim taj plan ali siguran sam da ćemo naći rešenje i da to najavimo sledećeg leta – rekao je Šapić.

On je istakao da je posebnu pažnju treba da posvetimo upravo sportskim terenima, igralištima i parkovima.

- Takođe, želim posebno da se posvetim i temi koja se tiče bezbednosti u školama. Tamo gde naša deca provode najviše vremena roditelji moraju da budu mirni i spokojni da im se tamo neće ništa desiti objasnio je prvi čovek prestonice.

Ravnomeran razvoj Beograda biće jedan od prioriteta, a koliko je ozbiljan kada o tome govori gradonačelnik je podsetio da će to biti obaveza gradskog menadžera Miroslava Čučkovića koji je do sada vodio Opštinu Obrenovac. - Prigradskim opštinama je asfaltiranje puta, kanalizaciona i vodovodna mreža prioritet, a posle toga dolazimo do sportskih centara, pozorišta koje svakako ti ljudi koji tamo žive treba da imaju. Mnogi ljudi iz centra grada će se tada odlučiti da žive na periferiji pogotovo ako budu mogli da se za kratko vreme prevezu do posla i nazad – rekao je Šapić.

Govoreći o izmeštanju Starog savskog mosta i probijanju tunela kod Ekonomskog fakulteta on je naglasio da bi se za 12 procenata smanjilo zagađenje u Beogradu, a za 14 odsto frekvencija saobraćaja u centru Beograda.

- Vizija je osnov svega ali bez velikog rada ostaje samo na papiru, fotografiji. Bez dobrog tima to je nemoguće ostvariti, a moj tim čine ljudi sa velikim iskustvom u rukovođenju opštinom, komunalnim preduzećem i javnim prevozom, a tim čine i gradski sekretari a svi zajedno moram da radimo na istom cilju a to je napredak našeg grada – rekao je gradonačelnik Aleksandar Šapić.

Kada je u pitanju komunikacija sa građanima on je najavio da će se uvesti samo jedan broj telefona na koji će građani dobijati informacije koje ih interesuju i to već do septembra ali i da će biti organizovana konferencija za medije jednom u desetak dana sa temama od važnosti za život građana.

(Kurir.rs)