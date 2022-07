GRAD ĆE POMOĆI OŠTEĆENIMA U POPLAVAMA! Šapić na Studiju B: Učinićemo sve da građanima bude toplo i da sve funkcioniše

Novoizabrani gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić večeras gostuje u emisiji "Beogradska Panorama" kod voditeljke Ivane Vučićević.

Gradonačelnik Šapić govoriće o širokom spektru tema, ali će po svoj prilici glavni fokus biti njegovi planovi za unapređenje grada i njegovih servisa, za sve građane.

Emisija je počela. Voditeljka i autor emisije Ivana Vučićević započela je temu o vremenskim nepogodama koje su skoro zadesile Beograd.

Nevreme u Beogradu

- Maksimalno smo pokrenuli sve naše kapacitete i sve službe da se omogući normalno funkcionisanje - rekao je Šapić.

- Sad su se pojavile neke nove kritične tačke. Jednostavno, količina padavina u Zemunu je bila nezapamćena - 128 litara po kvadratnom metru, nezapamćeno u novijoj istoriji. To se ne može izbeći - rekao je Šapić.

On je naglasio da je još uvek na poziciji predsednika Opštine Novi Beograd, ali da se osećao odgovornim da izađe i objasni narodu šta se dešavalo tokom nevremena.

- Standardi po kojima je pravljena kanalizacija nisu bili spremni za te količine vode. To vam je kao da se tuširate i ode normalna količina vode, a kada uspete bure od 50 litara, treba vremena da voda ode - pojasnio je Šapić.

- Pokušaćemo svima da pomognemo i čuo sam se tim povodom i sa predsednikom opštine Zemun. Ljudi nek se prijave, pokušaćemo, da ne dajemo lažne nade. Pitali su me i za Altinu koja nema kanalizacionu mrežu i leži na kanalima. Nije ni planirano naselje. Nastalo je u onim nesrećnim vremenima, dobro, ali što se tiče kanalizacije, naš cilj je definitivno da što pre ceo Beograd bude pokriven kanalizacijom.

Tajkunski mediji i laži

Pričajući o opoziciionim medijima koji su kritikovali gradsku vlast, Šapić kaže da su oni daleko od nezavisnosti i nezavisnosti.

- Nemam problem sa tim. Na konferenciji za štampu nije došao ni jedan njihov medij. Ja ne gostujem kod njih jer ne želim da pomažem u plasiranju laži koje oni smišljaju. Oni sklapaju izjave van konteksta, i zato neću da gostujem kod njih.

- Oni su to spakovali u jednu stvar - da je moja jedina ideja saobraćajni znak. To naravno nije istina.

Grejna sezona

- Na temu toga da li ćemo imati svega što treba tokom grejne sezone, Šapić kaže:

- Ovo je verovatno najteža zima od kraja II Svetskog rata. Ako Nemačka, najsnažnija ekononmija Evrope, daje preporuke građanima za štednju, mi moramo da se zamislimo. Da sam ja to predložio svi bi se smejali. Mi ćemo se spremati za tu zimu i učiniti sve da škole, vrtići budu topli, da komunalne službe rade, da sve bude u redu.

Gradski prevoz

- Da maksimalno uprostim. Budžet grada Beograda je prošle godine bio najveći u istoriji, 1,3 milijarde čini mi se. 230 miliona odlazi na gradski prevoz. Šta možete godišnje da uradite s tim? Vi imate jedan začaran krug. Beograd je od 90tih imao katastrofalan prevoz. Građani su prestali da plaćaju prevoz, posle se to malo poporavilo, ali nije zadovoljavajuće. U nOvom Sadu nema tih problema. Čak mislim da ta cena nije tako strašna. Sistem naplate je takav kakav jeste, da oni koji plaćaju ispadaju naivni, pa zato nije kvalitetno. Da imamo bolji prevoz, češći, sa klimom, noviji.

- To je politička mina - rekao je Šapić - kada pričate ljudima da nešto treba da se plati, kao hleb ili mleko.

On je dodao da su mu u kampanji zamerali da se ponaša kao da je NBG njegov, i da je rekao da on zaista vodi računa kao da je to njegova kuća.

- Kampanja plaćanja karata je nešto što moramo da rešimo sami sa sobom. Imamo spremnih 80-90 autobusa na gas. Nemamo gasnu stanicu. Moramo pod hitno da uradimo gasnu stanicu, da te autobuse koristimo - rekao je Šapić.

- Moramo paralelno da govorimo da ljudima da to podrže. Želimo da prevoz bude kvalitetniji. Grad Beograd ozbiljnim koracima postaje svetska metropola. U svim metropolama je gužva u saobraćaju. Mi moramo da napravimo iskorak i da zaista pokažemo da prevoz može biti kvalitetniji, da ljudi shvate da im se ne isplati da idu svojim kolima, kao u svetu.

- Koliko možete da sipate benzina za tih 3.000 dinara koliko košta karta mesečno? - upitao je Šapić.

On je istakao da paralelno sa podizanjem kvaliteta treba podići svest građana o plaćanju te usluge.

- Moramo da stvorimo uslove da grad bude još progresivniji i da ga svooj deci ostavimo u još boljem stanju - rekao je Šapić.

- Važno je reći da paralelnoradimo dve linije metroa. Mi se suočavamo sa raznim izazovima. Znate, dve linije metroa za 10 godina, to je kao dlanom o dlan, suštinski će promeniti navike Beograđana i podići standard. To će motivisati ljude da manje idu kolima - rekao je Šapić, naglašavajući da su oni jedan od glavnih izvora zagađenja.

- Ne znam koliko dugo ću voditi Beograd, ali gledaću da to bude grad koji neće ličiti na ono što je danas.

Bazeni besplatni od sledećeg leta?! - Mi smo na NBG imali besplatan bazen za seniore sve do ovog leta, sada sam odlazeći predsednik Opštine. To nisu mala sredstva. Sledeće godine želimo da omogućimo Beograđanima da svi koriste usluge svih bazena. Oni nek mi se smeju, neka viču "Šapić besplatno". Oni koji žele ujutru da dođu mogu da plate, a da za ove koji "kasne" bude besplatno. Siguran sam da ćemo moći da najavimo da će od sledećeg leta svi beogradski bazeni biti besplatni - potvrdio je on ekskluzivno u emisiji. - Kažu da nema dece na sportskim terenima. Kada sam bio mlad, nije bilo mobilnih telefona. Mene su kažnjavali tako da ne smem napolje. Od toga što se okrenulo mi moramo da budemo svesni, da omogućimo bezbednost, da ih okrenemo u dobrom pravcu. I roditelji moraju da budu spokojni, moramo da povećamo kazne za drogu, za nasilje. Ne morate da mi verujete "na lepe oči", našalio se Šapić.

- Smatram da je bitno da vodimo brigu o starijim građanima. Oni su napravili sve ovo što vidimo. Deca su, naravno, ono što ostaje iza nas i moramo voditi računa da im omogućimo što lakši i bolji život. Da im koliko-toliko omogućimo da u penziji žive dostojanstveno, a mlađima damo dobar primer - kaže Šapić.

- Ideja je da napravimo pravu beogradsku karticu, tako da svaki Beograđanin ia značajne popuste na mnogo stvari. I za tu ideju su mi se smejali u kampanji. Pričamo o par hiljada evra uštede. Pa, sport. Mi smo na NBG imali od 5-10 popusta na robu široke potrošnje, kao i mnoge druge stvari. Ti popusti nisu beznačajna cifra.

Leto i glasna muzika

- Pričao sam sa načelnikom komunalne policije. Preglasnu muziku može da spreči samo ekološki inspektor, što je apsurd, da on izlazi na teren u 3 ujutru. To je apsurd. U Beogradu mora normalno da se spava, da se lepo živi, da se to svede na normalnu meru. Hvala Bogu da turisti treba da dođu. Beograd je što se tiče turizma sada u top 5 gradova u Evropi. Ipak, ono što nije dozvoljeno u evropskoj metropoli, ne treba da bude ni kod nas. Mora da se svede na pravu meru.

- Čovek koga sam postavio za menadžera grada dolazi iz Opštine Obrenovac. Njegova glavna funkcija biće razvoj tih delova grada. Ja sam rođen u centru, recimo, ja ne znam šta je problem kanalizacije. Imate deo Palilule koji ima taj problem.

Rušenje Savskog mosta - Nije poenta da srušimo Stari savski most, šta ćemo da radimo, da plivamo? Šapić je dodao da nije ni zgodno da služi samo za bicikle i mopede. Trebalo bi da ga izmestimo, da napravimo još jedan. To je stari nacistički most, koji su Nemci napravili za tenkove (u II Sv. ratu). Tu mora da bude i tunel, ne samo most. To će onda biti kompletno, da se napravi velika saobraćajnica koja će "upiti" saobraćaj, da prelazite Savski most sa 4 trake, da prođete ispod tunelom i izađete na drugom kraju grada. To su stvari koje menjaju život Beograda - otkrio je Šapić. - Ima ljudi kojima odgovara destrukcija - smatra Šapić - zato se trudim da svojim primerom postavljam standarde. Ja nikada nisam bio vreća za udaranje. Pristojnost i kultura se nekada protumače kao slabost, a to je zapravo snaga.

Mislim da je neko ko je dugi niz godina bio u Mladenovcu, Lazarevcu, ima druge prioritete, dok neko ko je radio u centru ima druge. Želimo još sportskih centara, sledeće godine treba da završimo obilaznicu oko Bubanj potoka.

To će značajno smanjiti gužve. BG voz, koji poboljšavamo svakodnevno, ako ljudi mogu da odu i vrate se za 45 minuta, oni će se za to opredeliti. Prigradske opštine imaju veći potencijal za poboljšanje, dok recimo Vračar nema gde. Vi planski širite periferiju jer u centru nemate gde, ljudi masovno idu u centar. Autoputevi koji se grade, recimo, poboljšavaju kvalitet života u ogromnoj meri. Vidite koliko je manje vremena potrebno da se proputuje Srbijom.

