GUŽVE U NAJAVI NA ULICAMA BEOGRADA: Za sutra najavljena 4 događaja, skoro u isto vreme i na istom mestu

Promocija vojnih diplomaca, trka Formule 1, "Europrajd" i šetnja antiglobalista - četiri su velika događaja koji će se nanizati u Beogradu i to u jednom istom danu, subotu 17. septembra.

Prvi događaj počinje već u 10 ujutru, poslednja dva u 17 časova, pa je jasno da će prestonica već od ranih jutarnjih sati biti pod "opsadnim" stanjem, a sve oči uprte su u to da li će "Eurprajd" i šetnja "antiglobalista" proći u miru i bez incidenata.

Dok se prva dva događaja, promocija najmlađih oficira i trka formule 1 iščekuju sa nestrpljenjem, sa velikom zebnjom gleda se na preostale dve šetnje.

Ona kojom LGBT populacija završava "Europrajd2022", i istovremeno "najizazovnija" počinje ispred Skupštine Srbije i završava se na Tašmajdanu, a kao kontra odgovor na nju u isto vreme i u neposrednoj blizini planirana je porodična šetnja.

Mada je MUP zabranio obe manifestacije, to nije uticalo na to da organizatori ni jedne ni druge šetnje odustanu. Šta više, pozivaju pristalice da se okupe u što većem broju.

Svesni mogućih nepovoljnih okolnosti, nadležne institucije, poput Višeg javnog tužilaštva, upozoravaju da će svako okupljanje više od 20 građana biti kažnjeno i da će zajedno sa "policijskom upravom za grad Beograd i osnovnim javnim tužilaštvima preduzeti sve mere i radnje iz svoje nadležnosti radi zaštite javnog reda i mira, imovine, kao i fizičkog integriteteta i spokojstva građana".

10h: Promocija najmlađih oficira VS

Prvi od četiri događaja, promocija najmlađih oficira Vojske Srbije počinje u subotu u 10 časova ispred Doma narodne skupštine u Beogradu.

U prve oficirske činove biće promovisano 135 kadeta Vojne akademije i Medicinskog fakulteta VMA a najboljim kadetima biće uručeni pištolji sa posvetom.

Centralne gradske ulice biće zatvorene za saobraćaj od 8 do 13 časova, i to Takovska, od 27. marta do Kneza Miloša, zatim Kneza Miloša od Nemanjine do Bulevara kralja Aleksandra, Dečanska od terazijskog tunela do Trga Nikole Pašića, Trg Nikole Pašića od Terazija do Kneza Miloša i Bulevar kralja Aleksandra, od Beogradske do Kneza Miloša.

Očekuje se veliki broj okupljenih, što državnih zvaničnika, što predstavnika diplomatskih kora ali i rođaka pripadnika VS koji će prošetati gradskim ulicama.

13h: Formula 1 na Trgu Republike

Taman kad se završi promocija, počinje drugi događaj - trka Formule 1 "Red Bull Show Run Beograd". I on se održava na Trgu Republike, od 13 do 15 časova, a bolid kojim je osvojena kontruktorska i vozačka titula F1 u 2011. godini, proći će trasom Studentski trg – Vasina – Trg Republike – Kolarčeva – Terazije i nazad.

Učestvovaće i legenda ovog sporta Dejvid Kultard, a nemačka ekipa Red Bull Drift Brothers prirediće drift šou dok će motociklistička uloga pripasti Litvancu Arunasu Gibiježi, specijalisti za "stunt ride“.

Ova manifestacija se prvi put organizuje u Srbiji, zbog čega se očekuje da će se u centru grada okupiti i veliki broj domaćih gledalaca ali i inostranih gostiju.

"Europrajd" ispred Skupštine Srbije od 17h

Sve ovo su događaji za koje se ne vezuju neizvesnosti, što nije slučaj i sa šetnjom "Europrajd2022". Kako je njen organizator Goran Miletić najavio za Blic, zabrana MUP-a neće uticati na njeno održavanje, a nakon što je odbijenja njihova žalba MUP-u, podneli su žalbu Upravnom sudu.

Šetnja počinje 17. septembra u 17 sati ispred Skupštine Srbije a odatle će se, kako je prvobitno najavljeno, šetati Dečanskom do "PrideHouse" u Domu Omladine, potom do Trga republike, Studentskog trga, Uzun Mirkove, Pariske, Bulevara Vojvode Bojovića do Tašmajdana, gde je planirana žurka.

Prisustvo su najavili izvestilac EU za Srbiju Vladimir Bilčik, ali i ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil, kao i predstavnici proevropske opozicije.

Porodična šetnja i liturgije od 17h

Kao odgovor na Paradu ponosa, najavljena je i takozvana porodična šetnja u organizaciji "antiglobalista", koji takođe ne odustaju od svojeg okupljanja i pored zabranje MUP-a.

Njihova ruta nije objavljena, ali je ranija praksa pozala da se organizuje u blizini onih protiv čijek okupljanja se bune. Danima unazad se po društvenim mrežama šire pozivi za okupljanje ali je najavljeno i da će biti održane i liturgije u crkvama koje su na putu rute kojom će se "Europrajd" šetati.

Dolazak i podršku "porodičnoj" šetnji najavili su predstavnici desno orjentisanih stranaka poput pokreta "Dveri" i "Zavetnici".

Ukoliko se posetioci poslednje dve šetnje nađu suviše blizu jedni drugih pitanje je da li će doći do incidenata, a juče je tim povodom reagovalo i Više javno tužilaštvo.

Policajci mogu da spreče ili prekinu okupljanje

Posetili su da je MUP zabranio okupljanje, i da je ta odluka doneta "nakon procene da postoji visok rizik da će bezbednost učesnika obe šetnje na najavljenim trasama biti ugrožena, kao i bezbednost drugih građana, obzirom na suprotstavljene stavove grupacija koje su planirale šetnju".

Ukazali su da je zabranjeno javno okupljanje više od 20 ljudi, podsetio da se kazne za nepoštovanje kreću od 30.000 do 2 miliona dinara i da je zakonodavac predvideo i mogućnost ograničenja slobode okupljanja.

- Ukoliko uoči održavanja okupljanja ili u toku njegovog trajanja nastupe ove okolnosti policijski službenici su ovlašćeni su da spreče ili prekinu okupljanje - ukazao je u saopštenju viši javni tužilac Nenad Stefanović.

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, koji je ranije rekao da "nije homofobičan ni ksenofobičan", ali da je problem "kako prajd izgleda", juče nije bio ništa raspoloženiji za komentar.

- Organizatori skupova su zaduženi za organizaciju istih, ja stojim iza svojih ranijih izlaganja o evroprajdu, mada koliko sam razumeo MUP je zabranio tu manifestaciju - kazao je Šapić.

Uporedo, stručnjak za bezbednost Zoran Dragišić kaže za Blic da ne očekuje da će biti problema.

- Sva četiri događaja su veliki bezbednosni izazovi, a najkomplikovaniji je svakao "Prajd". Mislim da MUP ima kapacitete da sve drži pod kontolnom. A onima koji imaju nešto protiv Parade ponosa poručujem da tog dana odu na Košutnjak. Svako ima pravo na mirno okupljanje, a neodržavanje bi nanelo dosta štete državi - ističe Dragišić.

On smatra i da je sama zabrana Prajda prilično problematična.

- Ustavni sud je ranijih godina objasnio da ne možete da zabranite nekom da šeta. U svakom slučaju mislim da je žandarmerija sposobna da sve drži pod kontrolom - napominje Dragišić.

(Kurir.rs/Blic)