SVAKA ŠETNJA SA VIŠE OD 20 LJUDI BIĆE KAŽNJENA! Tužilaštvo povodom zabrane okupljanja u subotu: Kazne do 2.000.000 DINARA!

Imajući u vidu odluku Ministarstva unutrašnjih poslova kojom nisu dozvoljene šetnje učesnika "Evroprajd 2022", kao ni učesnika porodične šetnje u organizaciji "antiglobalista", u subotu, 17. septembra u Beogradu, Više javno tužilaštvo u Beogradu ukazuje na to da će, zajedno sa Policijskom upravom za grad Beograd i osnovnim javnim tužilaštvima preduzeti sve mere i radnje iz svoje nadležnosti radi zaštite javnog reda i mira, imovine, kao i fizičkog integriteteta i spokojstva gradjana, kaže se u saopštenju VJT.

Podseća se da je MUP pomenutu odluku doneo nakon procene da postoji visok rizik da će bezbednost učesnika obe šetnje na najavljenim trasama biti ugrožena, kao i bezbednost drugih građana, obzirom na suprotstavljene stavove grupacija koje su planirale šetnju.

- U cilju očuvanja javnog reda i mira, zaštite imovine, kao i fizičkog integriteta i spokojstva svih građana, Više javno tužilaštvo u Beogradu podseća da kršenje odluke MUP-a implicira prekršajnu odgovornost, a u slučaju izvršenja bilo kog krivičnog dela na javnom skupu i krivičnu odgovornost. Viši javni tužilac u Beogradu Nenad Stefanović ukazuje da je Zakonom o javnom okupljanju regulisano okupljanje više od 20 građana, te da je mesto na kome se okupljaju - svaki prostor koji je bez uslova ili pod istim uslovima, dostupan neodređenom broju lica. Građani se, kako dodaje, takođe mogu okupiti u zatvorenom prostoru, a Zakonom je regulisno i tzv. okupljanje u pokretu, koje podrazumeva kretanje učesnika okupljanja na odredjenom prostoru. Zakonodavac je predvideo i mogućnost ograničenja slobode okupljanja, i to:

1) kada postoji ugrožavanje bezbednosti ljudi i imovine, javnog zdravlja, morala, prava drugih ili bezbednosti Republike Srbije;

2) kada su ciljevi okupljanja usmereni na pozivanje i podsticanje na oružani sukob ili upotrebu nasilja, na kršenje ljudskih i manjinskih sloboda i prava drugih, odnosno na izazivanje ili podsticanje rasne, nacionalne, verske ili druge neravnopravnosti, mržnje i netrpeljivosti;

3) kada nastupi opasnost od nasilja, uništavanja imovine ili drugih oblika narušavanja javnog reda u većem obimu.

Ukoliko uoči održavanja okupljanja ili u toku njegovog trajanja nastupe ove okolnosti policijski službenici su ovlašćeni su da spreče ili prekinu okupljanje, napominje javni tužilac. Isto tako, ukazuje da je za nepoštovanje odredbi Zakona o javnom okupljanju predvidjena prekršajna odgovornost, te da zaprećene novčane kazne variraju u rasponu od 30.000 do 2.000.000 dinara u zavisnosti od toga da li propise ne poštuju fizička lica ili pravna lica.

Prekršajne sankcije prete licima koja ne poštuju rešenja kojim se ne dozvoljava održavanje javnog okupljanja, te pokušaju ili održe okupljanje, naglašava Stefanović. Ukoliko je fizičko lice organizator takvog skupa, preti mu novčana kazna u iznosu od 100.000 do 150.000 dinara. Za isti prekršaj predviđena je novčana kazna u iznosu od 1.000.000 do 2.000.000 dinara za organizatora kao pravno lice, a novčana kazna u iznosu od 100.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu. Kada je u pitanju krivična odgovornost za eventualno izvršena krivična dela poput nasilničkog ponašanja, napad na službeno lice, učestovanje u tuči, nanošenje lakih i teških telesnih povreda i druga, nadležna su osnovna javna tužilaštva, a uz odredjene kvalifikatorne okolnosti Više javno tužilaštvo u Beogradu. Za sva ova krivična dela zaprećene su zatvorske kazne, ukazuje Stefanović i apeluje na poštovanje rešenja MUP-a kojim nisu dozvoljene pomenute šetnje.

