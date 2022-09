DRUŽENJE PREDŠKOLACA SA POLICIJOM: Mališani razgledali policijska vozila i motore, a najviše se obradovali konjičkoj jedinici MUP

Gradska opština Stari grad i Policijska stanica Stari grad, u saradnji sa Predškolskom ustanovom „Dečji dani“, Ministarstvom unutrašnjih poslova i Agencijom za bezbednost u saobraćaju, organizovali su edukativnu Smotru organizacionih jedinica MUP-a za preko 450 mališana i predškolaca iz starogradkih vrtića.

Na prostoru parka podno Beogradske tvrđave mališani su zajedno sa svojim vaspitačima, uz policijske stručne vodiče, upoznali njihove uniformisane kolege iz različitih policijskih službi, razgledali su policijska vozila interventne brigade i motore saobraćajne policije, mnogi su pomilovali policijske pse, a najviše su se obradovali prelepim konjima iz konjičke jedinice MUP-a. Na poligonu Agencije za bezbednost u saobraćaju mališani su praktično saznali sve o bezbednom ponašanju u saobraćaju.

1 / 16 Foto: Promo/Boško Bunuševac

Današnjoj smotri prisustvovali su predsednik opštine Stari grad Radoslav Marjanović sa saradnicima, direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović i direktorka starogradske Predškolske ustanove ,,Dečji dani“ Sanja Lazović.

„Gradska opština Stari grad i Policijska stanica Stari grad imaju odličnu saradnju u okviru našeg Saveza za bezbednost. Zajedno smo inicirali ovu manifestaciju kako bi najmlađe stanovnike opštine upoznali sa radom policije u lokalnoj zajednici. Danas je ovde 450 mališana iz predškolskih ustanova koji su imali priliku da se upoznaju sa različitim odeljenjima MUP-a, da nauče više o bezbednosti u saobraćaju, kako da razvijaju odnose poverenja prema uniformisanom policajcu i kako da mu prijave neki problem sa kojim se suočavaju. Naš cilj je da se svi borimo da se naši sugrađani osećaju bezbedno, posebno najmlađi, da imamo bezbedno okruženje u našim i oko naših vrtića i škola. Nastavićemo da kroz rad lokalnog saveta za bezbednost iniciramo i sprovodimo slične akcije u narednom periodu“, istakao je ovom prilikom predsednik Radoslav Marjanović i zahvalio svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i Agenciji za bezbednost u saobraćaju za učešće u današnjoj smotri.

„Agencija za bezbednost u saobraćaju je za mališane pripremila edukativni poligon, i uz Bojanku „Pažljivkova pravila“, želimo da naučimo decu kako da bezbedno učestvuju u saobraćaju. Naš cilj je da u Srbiji nemamo stradale dece u saobraćaju i zato su nam ovakve akcije i programi neophodni“, poručio je Branko Stamatović i naglasio da su u ovom segmentu roditelji veoma važni jer svojim primerom pokazuju deci kako da se ponašaju u saobraćaju.

„Koristim priliku da skrenem pažnju roditeljima da su oni najveći uzor za ponašanje svoje dece, kao učesnika u saobraćaju. Zato smo početkom školske godine pokrenuli kampanju „Kako ti, tako i ja“, dodao je Stamatović.

Direktorka PU „Dečji dani” Sanja Lazović kaže da se u proteklom periodu izuzetna saradnja opštine Stari grad i starogradske Policijske stanice pokazala na delu.

„Prevencija i edukacija predškolaca, kao učesnika u saobraćaju, je veoma važna, ako imamo u vidu da živimo u centralnoj gradskoj opštini. Do sada su svi programi bili usmereni ka osnovcima i srednjoškolcima. Odlična je stvar da su se spustili i na predškolski nivo, što je inicijativa opštinskog Saveta za bezbednost. Naši vrtići imaju svoje policajce, koji nas redovno posećuju, deca su stekla poverenje u uniformisane pripadnike MUP-a, što je veoma važno. Deca su danas oduševljena. Tu su policajci, automobili, motori, psi, konji... Već sam čula ono dečije VAU“, kaže kroz osmeh Sanja Lazović.

Da smotra protekne u najboljem redu, prilagođena uzrastu mališana, pobrinuli su se brojni pripadnici različitih službi i odeljenja Policijske stanice Stari grad i Ministarstva unutrašnjih poslova, a mališani su dobili i bedž i flašicu vode sa grbom MUP-a.

„Policija za rad u zajednici je novi koncept rada u okviru MUP-a, koji se odnosi na nekoliko važnih aspekata. To su vidljivost i dostupnost policijskog servisa, komunikacija sa građanima, upoznavanje problema i potreba zajednice, sprečavanje konflikata, brzo i efikasno reagovanje na potrebe građana. Ovaj novi koncept rada je prepoznat kao neophodan s obzirom da smo policijska stanica koja svoje aktivnosti preuzima na teritoriji opštine Stari grad, koja zauzima centralni deo Beograda. Danas smo održali preventivnu aktivnost - smotru organizacionih jedinica MUP-a sa osnovnim ciljem da se deca ovog uzrasta upoznaju, ohrabre i da nemaju strah od uniformisanih lica, a to je bio jedan od prioriteta do kog smo došli kroz razgovor i kontakte sa rukovodiocima starogradskih predškolskih ustanova“, rekla je povodom smotre mlađi oficir MUP-a Tamara Ćopić, koja je zadužena za rad u lokalnoj zajednici.

Na današnjoj smotri jedinica MUP-a učestvovali su pripadnici Uprave policije, Uprave Saobraćajne policije, Posebna i Interventna brigada, Vatrogasno splasilačka brigada, Crveni krst Stari grad i Republička agencija za bezbednost u saobraćaju.