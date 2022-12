STUDENTKINJU OPLJAČKALI U BUSU 202 PA PITALI VOZAČA DA OTVORI VRATA, ALI ON JE ODBIO: Na ovim linijama vrebaju lopovi! PAŽNJA

Džeparoši uvek vrebaju u gradskom prevozu, naročito kada su puni autobosu jer im je "posao" olakšan.

U jednoj studentskoj grupi na društvenim mrežama studentkinja je upozorila sve ljude, pa i studente na svakodnevne situacije u gradskom prevozu.

- Malopre, oko 22:30 sati, na okretnici autobusa 106 i 202 kod Omladinskog stadiona, opljačkala su me dva muškkarca, a to su uradili u autobusu 202. Pitali su vozača autobusa 202 da im otvori nasred raskrsnice da izađu i on to nije uradio jer je bilo protiv zakona. Hvala mu do neba - počela je studentkinja i dodala:

- Kada im je otvorio, oni su ušli u 106-icu i tada sam primetila da mi nema telefona. Potrčala sam za njima i u autobusu 106 je bio samo jedan od njih i vratio mi je telefon jer su ga svi prisutni "napali".

Ona je navela i da ovo piše kako bi se zahvalila "pre svega divnom vozaču 106 koji nije hteo da krene pre nego što su vratili telefon".

- I naravno svim divnim ljudima koji su tada bili u autobusu i koji su mi pomogli i stali u moju zaštitu. Tako da čuvajte se, telefone i novčanike držite u rukama dok se vozite u prevozu, jer je očigledno to jedini način da sačuvamo naše stvari. P.S. I dalje ima dobrih ljudi! - poručila je studentkinja.

