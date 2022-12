"NEK I NAMA GRAD DA 250 MILIONA, PA ĆETE SE VOZITI ZA DŽABE" Beogradski taksista ovako obrazlaže zašto je poskupela njihova usluga

Usluga taksija je opet poskupela. Start umesto 220 košta 270 dinara u sve tri tarife. Kilometar u prvoj tarifi je sa 80 povećan na 96, u drugoj je cena skočila sa 100 na 116, dok u trećoj iznosi 192 dinara, spram prethodnih 160.

Da li ovo poskupljenje prati i sva ostala, i čime ga iz taksi udruženja opravdavaju, proveravao je reporter Kurir TV Predrag Žambok sa Aleksandrom Bijelićem, predsedniko Saveza auto taksi udruženja Srbije.

- Ovde se ne radi o zadovoljstvu, to moraju da shvate i naši korisnici. Ovde se radi o egzistenciji neke službe. Ako znate da je sve poskupelo za 10 meseci od drugog poskupljenja taksija za 13 godina, onda shvatate da je do toga moralo da dođe - kaže Bijelić.

On je naveo i konkretne razloge za njihove zahteve za poskupljenjem.

- Taksisti nemaju pravo na bolovanje, to nam niko ne plaća i moramo od nečeg da se finansiramo. Ako znate da nam od januara porezi i doprinosi poskupljuju za 20 odsto, da popravku vozila ne možete da uradite za manje od 15-20 dana i da nama to firme ne plaćaju, onda znajte da mi to sve sami plaćamo i da moramo da egzistiramo. Plus poskupoljenje rezervnih delova, održavanja kola, a polovna vozila su poskupela za 40 odsto, nijedan taksista nema razloga za zadovoljstvo.

Bijelić je napravio paralelu sa gradskim prevozom, aludirajući na velika sredstva koja se izdvajaju.

- Ja vas pitam, mi imamo decu kod kuće, pa nisu majke te koje samo idu na bolovanje već i taksisti. Čak 70 odsto ljudi se švercuje u autobusima, a grad izdvaja 250 miliona evra. Ako nama budu davali ta sredstva, i s nama ćete se voziti džabe. Mi se samo finansiramo, to neko mora da plati. Ne može prevoz da bude jeftin, mora nama da mogući da moramo preživeti.

Prokomentarisao je i obavezu taksista da pređu na belu boju automobila.

- Više od 2.500 ljudi se upodobilo sa odlukom. Sad, to je trošak oko 700 evra po vozilu, onda će vam i to biti jedan od podataka zašto taksista mora da podigne cenu. Naša prosečna plata je 70.000 dinara - kaže Bijelić.

