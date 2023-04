GRADSKI MENADŽER ČUČKOVIĆ: Hala 1 ostaje, a Sajam će biti preseljen u ovaj deo Beograda! Staklenac na Trgu Republike biće srušen

Tunel od Bulevara despota Stefana do Ekonomskog fakulteta

BEOGRAD - Sajam će biti preseljen u Surčin, kod budućeg nacionalnog stadiona, u okviru manifestacije EKSPO 2027, a Hala 1, koja je pod zaštitom, ostaje tamo gde je i danas i taj prostor biće pretvoren u kreativni centar, rekao je gradski menadžer Miroslav Čučković.

Čučković je naglasio da se preseljenje Sajma može očekivati tek za pet godina, kao i da će nekoliko objekata na trasi budućeg metroa morati da budu uklonjeni.

"Ranije je Zakon o eksproprijaciji propisivao da, ako je kuća na placu nelegalno sagrađena, onda država ne mora ništa da isplati, bez obzira što objekat postoji. To je promenjeno i isplaćujemo po tržišnoj vrednosti. Odmah ćemo isplaćivati ljude, naš cilj je da to što pre očistimo i da u ovako velikom projektu ne ostavimo ljude bez ičega", rekao je on u intervjuu za Večernje novosti.

Kako je istakao, na Trgu Republike biće srušena zgrada "Staklenac", dok se za Bajlonijevu pijacu radi urbanistički projekat kako bi na jednom mestu bili i stanica metroa i pijaca, s tim što će deo za metro oduzimati devet odsto od 90 ari placa koliko zauzima pijaca.

"Što se tiče poteza oko Pančevačkog mosta, Dunav stanice i Karaburme, tu ima oko 80 objekata, uglavnom su to neki stari industrijski kiosci, tri objekta železnice. Na Belim vodama u Žarkovu imamo 22 kuće, u Trgovačkoj tri, na Banovom brdu treba da se ukloni benzinska pumpa na uglu Požeške i Blagoja Parovića, kao i jedna kućica 'Zelenila' i turističke organizacije u parku na Brdu. Sklonićemo i magacin 'Dimitrija Tucovića' na Adi", rekao je Čučković.

Kazao je da će ove godine biti potpisan ugovor za izgradnju depoa, odnosno garaže koja se očekuje u junu.

"Takođe, ove godine očekujemo potpisivanje ugovora za nabavku 'krtice, mašine koja će da buši trasu metroa. Nadzor nad gradilištem dobila je jedna nemačka kompanija. Ako sve bude išlo po planu, iskop bi mogao da počne krajem sledeće godine. Kupićemo tri, dve će ići iz pravca Pančevačkog mosta, jer imamo pravce od Sajma i od Mirijevskog bulevara. Treća će da ide iz Železnika i sve tri će da se sretnu i 'izrone' kod Sajma", rekao je Čučković u intervjuu za Novosti.

Tunel od Bulevara despota Stefana do Ekonomskog fakulteta Na pitanje da li će tunel od Bulevara despota Stefana do Ekonomskog fakulteta imati dodira sa metroom, Čučković je odgovorio odrično i istakao da će tunel biti na manjoj dubini nego metro. "Trenutno se u Bulevaru despota Stefana postavlja kabl za napajanje koji će omogućiti da 'krtica' ima dovoljno struje. A kada je reč o tunelu, ulazak odnosno izlazak iz njega izgledaće kao nadvožnjak u Dimitrija Tucovića i biće na uglu Takovske i Cvijićeve. U Despota Stefana gradiće se dve saobraćajne cevi sa po dve trake", kazao je on. Na pitanje šta se desilo sa izgradnjom kanalizacije na levoj obali Dunava, Čučković je rekao da je bilo komplikacija koje su usporile taj proces, ali da se otvaraju finansijske ponude u maju za izgradnju postrojenja za preradu otpadnih voda i da će, ako se Evropska investiciona banka saglasi, početi gradnja.

