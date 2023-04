ŽITELJIMA BORČE NIJE BILO SVEJEDNO KAD SU I ONE IZGMIZALE NA SVE STRANE: Najezda uoči Vaskrsa! Evo šta kaže narodno verovanje

BEOGRAD - Toplo prolećno vreme izmamilo je gmizavce, koji su bezopasni ali ih se sugrađani boje.

Zmija duža od jednog metra izmilela je i uplašila žitelje palilulskog naselja Borča. Toplo vreme sredinom aprila izmamilo je gmizavce iz skrovišta, a kako javljaju sugrađani u Borči su zmije viđene na nekoliko lokacija. Reč je o bezopasnim belouškama, ali bez obzira na to sugrađani ih se plaše.

Kako se podseća, zmija otrovnica poskok pronađena je u Bulevaru despota Stefana u centru Beograda, sredinom oktobra. Ekipa „Zoohigijene” odnela je zmiju otrovnicu u Zoološki vrt, gde je privremeno smeštena.

Reč je o odrasloj ženki, dugačkoj oko pola metra. Stručnjaci Zavoda za zaštitu prirode Srbije pregledali su poskoka. Jedno vreme je bio u Zoološkom vrtu, jer oni jedini imaju uslove za držanje takvih životinja, ali posetioci nesu mogli da ga vide.

Poskok je veoma otrovna zmija. Stručnjaci sumnjaju da je ili nekome pobegao, a zabranjeno je držati otrovne zmije, ili da je stigao u motoru nečijeg automobila, gde se sakrio jer mu je bilo toplo, možda sa Divčibara, gde im je prirodno stanište.

Šta kaže narodno verovanje: Ako ugledate zmiju desiće se nešto loše, ali ako je ubijete...

Kod nas postoje mnoga verovanja, a ono vezano za zmije, najviše plaši ljude koji žive u kućama. Za to, naravno postoji i valjani razlog. Pretpostavlja se da samo pojavljivanje zmija ima proročki karakter, a evo i kako.

Mnogi veruju da samo pojavljivanje zmije u dvorištu kuće predviđa nesreću. Moguće je da se radi i o zmiji koju nazivaju čuvarkuća, ali to ne umanjuje zloslutnost. Kažu da čuvarkuća živi spod kuće, blizu ognjišta ili praga. Takođe se navodi da su Sloveni sahranjivali ljude upravo ispod praga, dok vatra predstavlja vezu sa onostranim svetom. Verovalo se da je ta zmija otelotvorenje predaka, bele boje koja se pojavljivala samo kada će se desiti nešto loše, kako bi upozorila ukućane. Ipak, ako bi je neko iz domaćinstva ubio, to bi značilo veliku nesreću - smrt deteta iz te kuće. Da se ne vezuju samo loše stvari za zmije, veruje se i da onaj ko zgazi neku, bosom nogom, može nakon toga da leči - isceljuje ljude. Ako ugledate veći broj zmija na jednom mestu, u proleće, one nagoveštavaju da će leto biti izuzetno toplo.