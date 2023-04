EVO KO JE KRIV ZA PREVRTANJE KOD ADE CIGANLIJE? INTERNET GORI! Cela Srbija raspravlja o udesu - stručnjak za Kurir OBJASNIO!

Žestok sudar i prevrtanje kod Ade Ciganlije izazvao je lavinu komentara, a besni čitaoci optužili su oba vozača. Većina se, ipak slaže da su oba vozača vozila nebezbedno, ali preovlada mišljenje da je glavni krivac za nesreću vozač belog automobila koji se naglo prestrojio.

Podsetimo, na snimku sa sigurnosnih kamera vidi se kako plavi automobil ide desnom, žutom, trakom u smeru prema centru Beograda. Procena je da se kreće brzinom od 75 do 80 km/h. Iznenada, beli auto se prestrojava u desnu traku, plavi auto ne može da zakoči pa dolazi do sudara i prevrtanja.

Sagovornik Kurira, ekspert za saobraćaj, smatra da je većinska krivica na belom automobilu koji je "isekao" put i naglo promenio smer.

- Ovde su oba vozača u prekršaju, ali čovek za upravljačem belog automobila je učinio nekoliko teških prekšaja protiv bezbednosti saobraćaja. Jasno je da je na semaforu treperilo zeleno svetlo i da su oba vozača dodala gas kako bi prošli što pre. Međutim, vozač belog auta je naglo promenio traku, iako mu je s desne strane nailazilo vozilo. Nesumnjivo objektivna krivica je njegova jer je praktično udario direktno u auto pored njega - objašnjava stručnjak i dodaje da su oba vozača i prekršaju.

- Što se tiče plavog vozila on je napravio dva prekršaja - vozio je žutom trakom, koja ovde važi od 0 do 24 sata. Sem toga, očigledno je da se kretao brže od dozvoljenog, ali je ipak vozio u traci bez promene smera. Kada je reč o drugom, belom autu, on takođe ima prekršaj vožnje žutom trakom, jer je nastavio pravo da se kreće, dok je za skretanje desno u Radničku ulicu bela strelica, ali to nije sve. On je prešao i punu liniju, ali napravio delo protiv bezbednosti saobraćaja tako što je nepropisno naglo promenio smer, iako mu je automobil nailazio s desne strane. Dakle krivica za udes je njegova - objašnjava sagovornik i dodaje da to nije sve od prekršaja.

POGLEDAJTE SNIMAK I PROCENITE

- Posle udara vozila i prevrtanja on je nastavio pravo. Na snimku se ne vidi da je produžio pravo, osim ako je stao posle nekoliko sekundi. Sigurno je primetio snažan udar u njegovo vozilo, ali nije stao na kočnicu. Nepružanje pomoći vozaču posle saobraćajne nesreće je teško delo protiv bezbednosti saobraćaja - zaključuje sagovornik.

Inače, Član 296 Zakona o bezbednosti u saobraćaju "Nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi" propisuje sledeću sankciju:

Vozač motornog vozila ili drugog prevoznog sredstva koji ostavi bez pomoći lice koje je tim prevoznim sredstvom povređeno ili čiju je povredu tim sredstvom prouzrokovao, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine. Ako je usled nepružanja pomoći nastupila teška telesna povreda povređenog lica, učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina.

(Kurir.rs)