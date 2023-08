PLJUSAK U BEOGRADU: RHMZ najavio padavine u ovim delovima Srbije pa izdao upozorenje: Evo šta nas čeka do kraja sedmice

U Srbiji će danas biti malo svežije vreme, s maksimalnom dnevnom temperaturom do 32 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutro i pre podne biće promenljivo oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskom s grmljavinom. Od podneva se očekuje razvedravanje. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, popodne južni i jugoistočni.

Najniža temperatura biće od 15 do 19 stepeni, a najviša od 28 do 32 stepena. U Beogradu će pre podne promenljivo oblačno, kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak očekuju se ujutro, a od podneva razvedravanje. Najniža temperatura biće oko 19, a najviša oko 28 stepeni.

Kišovito jutro

"U toku jutra na severu, zapadu i u centralnim krajevima Srbije ponegde kiša ili kratkotrajni plјusak. Na području Beograda kiša", stoji u najavi RHMZ.

Vraćaju se vrućine

"Sutra i prekosutra na području Srbije pretežno sunčano i veoma toplo sa maksimalnim temperaturama od 34 do 38 °C, u Beogradu oko 35 °C", upozorio je RHMZ:

Vreme narednih dana

U četvrtak sunčano i znatno toplije uz vrućinu u svim krajevima. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 16°C do 22°C, a maksimalna od 33°C na severu do 38°C na jugu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 23°C do 29°C. U petak sunčano i vrućina uz temperature oko 35°C na severu, a na jugu do 40°C. Za vikend bi nastupilo izraženije osveženje sa kišom, pljuskovima i mogućim lokalnim nepogodama u subotu, prema današnjoj prognozi.

