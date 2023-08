BOJLERSKA MAFIJA PELJEŠI BEOGRAĐANE: Naplatili zamenu grejača na bojleru koji umalo nije eksplodirao, onda uzeli još 100 evra!

Građani Srbije sve češće se žale na majstore koji unapred uzmu novac za popravku, nakon čega se ne pojavljuju!

Pre nekoliko dana Kurir je preneo žalbe građana na jednu firmu koja se bavi popravkom bojlera, vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionoh sistema. Prevareni ljudi su uplatili avans, a majstori se nikad nisu pojavili da poprave kvar!

Juče su se na društvenim mrežama građani ponovo žalili na majstore.

- Klasičan prevarantski sajt, naplatili papreno zamenu grejača na bojleru, koji umalo nije eksplodirao sutradan, onda uzeli 100 evra unapred kako bi zamenili "nagorele" prekidače, osugurače, itd. Od tada se ne javljaju na telefon i svaki dan odlažu vraćanje novca, već osam dana - navodi se u jednoj objavi na Instagram stranici "Serbialive Beograd".

foto: Printscreen Instagram serbialive_beograd

Jedan korisnik dao je savet kako da reše ovaj problem.

- Pozovete ih na drugu adresu da dođu da poprave "kvar", kada dođu ne pustite ih da odu dok ne vrate novac, imao sam sličnu situaciju koju sam rešio na takav način - navodi se u jednom od komentara.

Kontaktirali smo firmu koja se spominje, međutim, oni negiraju ove navode.

- To nije istina, ja ne mogu da pričam o majstorima koji to rade u gradu, možemo i mi da isceniramo za nekog drugog. To nije radio naš servis - naveli su oni.

Kurir.rs