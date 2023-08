RADOVI U BEOGRADU NA VIŠE LOKACIJA: Izmenjen režim saobraćaja, mašine u ovim ulicama

U velikom broju beogradskih ulica su radovi, neki su već počeli, a neki tek treba da krenu narednih dana, te će zbog toga pojedini delovi grada biti i zatvoreni.

Sekretarijat za saobraćaj objavio je spisak ulica:

Sokolska i Menkezijeva

U Sokolskoj ulici na delu od Graničarske do Makenzijeve ulice, u periodu od 19. do 29. avgusta.

Izmenjen je režim saobraćaja i u Makenzijevoj ugao sa Sokolskom i u Sokolskoj ugao sa Makenzijevom, u periodu od 18. do 29. avgusta.

Maršala Tita i Slanački put

Tokom radova na izgradnji distributivnog čeličnog gasovoda, koje izvodi JP "Srbijagas" biće izmenjen režim saobraćaja u Ulici Maršala Tita, od KP 3333 KO Palilula (Slanci) do raskrsnice sa Ulicom Slanački put i Slanački put, od raskrsnice sa Ulicom Maršala Tita i Kačerskom do KP 2210/1 KO Palilula (Slanci), u periodu od 11. avgusta do 09.septembra godine, po fazama.

Nikole Dobrovića

Tokom radova na redovnom održavanju ulica i opštinskih puteva na teritoriji grada Beograda, koje izvodi JKP "Beograd put", doći će do obustave saobraćaja u ul. Nikole Dobrovića, od Ulice Stojana Aralice do Ulice Tošin bunar (desna kolovozna traka u smeru ka Stojana Aralice), u periodu od 15. do 21. avgusta

Augusta Cesarca

Tokom radova na izgradnji priključka na postojeću vodovodnu i kanalizacionu mrežu biće obustavljen saobraćaj u Augusta Cesarca u zoni kućnog br. 31 u vremenskom periodu od 22. do 26. avgusta.

Zatvorene ulice u Ugrinovcima

Tokom radova na redovnom održavanju ulica i puteva, koje izvodi JP "Putevi Beograda", za saobraćaj će biti zatvorena Ulica Tihomira Trajkovića Džojina u Ugrinovcima, u periodu od 05.08.2023. do 1.9.2023. godine.Tokom radova na redovnom održavanju – popravci javnih saobraćajnih površina izvedenih od sitne kamene kocke, koje izvodi JP "Putevi Beograda", biće obustavljen saobraćaj u Mačvanskoj ulici od Vase Čarapića do Šumadijske i Šumadijska (slepi krak) u Grockoj, u periodu od 15. avgusta do 23. oktobra.

Savska magistrala

Tokom radova na redovnom održavanju ulica i puteva, koje izvodi JKP "Beograd put", biće izmenjen režim saobraćaja u Ulici Savska magistrala, od Endija Vorhola do Bore Stankovića, u periodu od 10. do 27. avgusta.

Grocka

Tokom radova na redovnom održavanju - popravci javnih saobraćajnih površina izvedenih od sitne kamene kocke, koje izvodi JP "Putevi Beograda", biće obustavljen saobraćaj u ul. Mačvanskoj od ul. Vase Čarapića do ul. Šumadijske i Šumadijska (slepi krak) u Grockoj, u periodu od 15. avgusta do 23.oktobra.

(Kurir.rs)