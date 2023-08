RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI U VIŠE NASELJA U BEOGRADU: Ako živite u nekoj od ovih ulica, spremite zalihe na vreme

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštinama Stari grad i Palilula, u četvrtak od 8 do 22 sata bez vode će ostati potrošači u Poenkareovoj ulici (od Cvijićeve do 29. novembra), Cvijićevoj (od 29. novembra do Poenkareove), Dunavskoj, Кnežopoljskoj, Šajkaškoj, Bogdana Tirnanića, Porečkoj i u Ulici Jovana Avakumovića.

Takođe, kako saopštavaju iz je Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija”, zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda na opštinama Čukarica i Rakovica, od četvrtka,17. avgusta, u 20 sati do petka, 18. avgusta, u 8 sati vodu neće imati ni potrošači u naseljima Cerak, Vidikovac i Labudovo brdo i ulicama Кneza Višeslava, Luke Vojvodića, Pilota Mihaila Petrovića i Slavka Rodića.

Za najnužnije potrebe obezbeđene su cisterne s vodom za piće. Iz „Vodovoda” ap eluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije potrošači se mogu obratiti Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800-11-00-11, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na veb-adresi www.bvk.rs.

(Kurir.rs)