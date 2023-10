DANAS POČINJE GREJNA SEZONA U BEOGRADU: Evo u koliko će tačno sati radijatori biti topli!

Počinje grejna sezona, u Beogradu topli radijatori posle 18 časova

Direktor "Beogradskih elektrana" Vanja Vukić rekao je da bez obzira što će danas najviša dnevna temperatura biti 18 stepeni u poslepodnevnim časovima krenuće isporuka toplotne energije građanima.

Od danas u Srbiji i zvanično počinje grejna sezona. To znači da su toplane u radnom režimu sve do 15. aprila a ako vremenski uslovi zahtevaju grejanje može biti produženo i do 3 maja.

"U narednom periodu, u narednih nekoliko dana očekujemo pad temperature i Beogradske elektrane će po odluci o snabdevanju građana toplotnom energijom krenuti sa isporukom. Oko 12 sati upalićemo kotolove, zagrejati mrežu i predveče, kada temperatura bude pala, mi ćemo građanima isporučiti toplotnu energiju", kaže Vukić za RTS.

Prema njegovim rečima, građani treba da očekuju tople radijatore oko 18.30 ili 19 časova. Govoreći o žalbama građana, Vukić kaže da su se najčešće žalili na kućne grejne instalacije – na radijatore, na cevi u stanovima.

Izdali smo u septembru saopštenje da građani prijave kvarove ukoliko smatraju da su im radijatori ostali bez vode, dodaje Vukić. Mi smo intervenisali i to su bile najčešće žalbe građana, rekao je direktor "Beogradskih elektrana".

"Naš sistem je mirovao od 1. maja do danas tako da pozivam građne da ako postoji curenje da prijave Beogradskim elektranima, na broj 11011 - objedinjeni kol centar", napomenuo je Vukić.

