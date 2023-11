BEOGRAĐANIN IZ MUSLIMANSKE PORODICE PREŠAO U PRAVOSLAVLJE Ovako je Samir postao Lazar: Sve počelo kad je otišao da upali sveću

Lazar Pajazitović (35) iz Beograda, rođen kao Samir Pajazitović, od majke Selime i oca Mustafe, u jednoj običnoj islamskoj porodici, od malena je učen islamskim običajima i vrednostima. Ove vrednosti iz nekog, tada nepoznatog razloga, nije mogao da usvoji kao svoje. A onda je, s godinama, otkrivajući svoje poreklo i svoju istinu shvatio da se bolje oseća u crkvi nego u džamiji, što ga je navelo da promeni veru i pređe u pravoslavlje.

Iako je porodica Lazara Pajazitovića, kada je bio mali, iz nekog razloga izbegavala temu porekla, potreba da je sam istraži kako je rastao bila je sve jača. Svoje traganje, koje on naziva borbom, bila je najpre borba sa samim sobom, a kasnije i sa drugima. U potrazi za poreklom, nekoliko puta želeo je da odustane, a onda je tvrdi, otkrio da potiče od loze Mrnjavčević - što je bilo dovoljno da u misiju krene još jače.

Lazar koji trenutno živi na relaciji Srbija-Grčka, jer se prošle godine preselio na Krf, objasnio je kako je sve počelo.

"Od rođenja sam bio musliman. Međutim, vremenom sam shvatio da me više privlači crkva i manastir nego džamija, jer u džamije nisam ni ulazio. To je sve trajalo do pre nekih 15-ak godina, dok nisam sa prijateljima otišao u jedan manastir. Tu smo svi dali imena za čitanje za zdravlje tokom liturgije. Ja sam naravno rekao da sam Samir. Tada je mati manastira pročitala moje ime i pitala ko je to. Ja sam se javio, a ona mi je rekla da nisam pravoslavne vere, ali da nije problem, jer je sigurna da ću kroz koju godinu promeniti veru", priseća se on.

Iako tada o promeni vere, kao momak nije mnogo razmišljao, objašnjava da je vremenom počeo da istražuje svoje poreklo. Tokom pet godina svog istraživanja priznaje, pitao se da li treba da ostavi stvari onakve kakve jesu, ili da pokuša da sazna nešto više o svojim korenima. Uradio je ovo drugo.

"Plašio sam se onog što mogu saznati o sebi"

"Već na početku puta bilo je prepreka, jer informacija je bilo malo. Jako sam želeo da saznam što više, da objasnim sebi zašto sam drugačiji, a u isto vreme, plašio sam se onog što mogu saznati o sebi i svojima. Posle mnogo neuspeha i nekoliko odustajanja od potrage, sreća mi se osmehnula. U novinama je izašao članak o poreklu nekih poznatih ljudi iz Bosne i Hrvatske, i među njima je bio i Ejup Ganić, dedin brat. U tom članku se navodi da je on poreklom Mrnjavčević. Pročitavši to, dobio sam novi podstrek da nastavim sa već davno započetim traganjem", objasnio je Lazar za Jutjub kanal "Otac Predrag Popović".

Takođe, u to doba, prisetio se, sanjao je san koji ga je, tvrdi, jasno naveo da svoju želju za promenom vere, ili kako on sam kaže vraćanje vere uradi odmah. Tada je otišao u crkvu Vavedenje Presvete Bogorodice u Vrbasu, gde je sve predstavio svešteniku koji je kako kaže, prvo bio začuđen. Ipak, da ne bi odluka bila ishitrena, sveštenik mu je dao knjige koje treba da pročita i dao mu je, kaže, nedelju dana da razmisli. Kako nije oklevao ni sekunde, u Vrbasu je pre 10 godina vratio svoju veru.

Njegova deca ali i brat primili pravoslavlje

"Pre 10 godina sam vratio svoju veru i ispravio nepravdu koja se desila mojoj porodici, veru koja je uzeta poturčavanjem ostatka Mrnjavčevića", kaže Lazar za Jutjub kanal "Otac Predrag Popović", koji tvrdi da će svoje potomke takođe vaspitavati u skladu sa pravoslavljem.

Da on nije jedini u svojoj porodici, istakao je da i njegov rođeni brat Amir krenuo istim putem, koji je nedelju posle Lazarevog krštenja primio Pravoslavnu veru i dobio ime Đorđe. Zbog toga je kaže, jako srećan i zahvalan.

"Krštenjem sam osetio istinsku sreću i osećaj pripadanja. Želim samo da kažem da ljudi treba da žive svoj život i da veruju da sve što se dešava, dešava se uz Božiju volju" zaključuje Lazar.

(Kurir.rs/Blic/Jutjub kanal "Otac Predrag Popović")