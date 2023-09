DRAMA SRPSKE PORODICE U GRČKOJ: Muškarac iznenada zaglavio u bolnici, a onda je usledio PAKAO! Bez OVOGA nikako nisu smeli na put

Jedna od bitnijih stavki koja vam je neophodna kada se putuje van zemlje je putno osiguranje, kako bi se izbegle sve moguće neprijatne situacije i nepredviđeni troškovi. Zbog propusta oko putnog osiguranja jedna porodica iz Srbije koja letuje na Krfu našla se u pravom paklu.

Ostatak odmora provode u bolnici

Kako je napisala supruga i majka te porodice u Fejsbuk grupi Grčka info, umesto da se sa svojim nevenčanim suprugom kupa u Ipsosu, "nažalost ostatak odmora provodi sa njim u bolnici".

- U subotu smo morali da se javimo hitno zbog bolova koje je imao. Nažalost morao je na operaciju slepog creva - napisala je ona.

Dodala je i da se nevenčani suprug "lepo oporavlja", ali da ne znaju koliko će ga još tu zadržati.

Nisu se osigurali, nemaju predstavu koliko će ih sve koštati

Ipak, javio se drugi problem, pored toga što se nalazi u bolnici. Kako kaže, nisu se osigurali pred put i "nemaju predstavu koliko će ih sve ovo koštati".

Korisnike u grupi je pitala i da li postoji izlaz iz te situacije ili će ih "letovanje koštati papreno?"

Komentari puni saveta i različitih iskustava

U komentarima su se ljudi nudili za pomoć, delili svoja iskustva i savete.

- Uzmite sve račune i izveštaje koje dobijete, ako je suprug zaposlen možda je osiguran u firmi (ako je zaposlen, osiguranje važi i na godišnjem), pa možete refundirati barem neki deo troškova. A svakako podnesite preko RFZO zahtev, možda ima rešenja. Brz oporavak - navodi se u jednom komentaru.

Druga osoba je komentarisala da je sličnu situaciju doživela sa ocem u Sloveniji, te da je urađena hitna intervencija i stent.

- Potrebno je da kontaktirate Republički Fond zdravstvenog osiguranja, odeljenje za međunarodno osiguranje - naveo je drugi korisnik.

Neki platili deo, nekima refundacija nije bila moguća

- Naš slučaj je bio da su u bolnici morali da napišu da je bilo hitno, i da on nije bio sposoban za put Ili čeka vozilo Hitne iz Srbije. Mi smo rešavali papirologiju dok je on ležao u bolnici. Prvo su nam u Sloveniji tražili potvrdu da je lice u Srbiji osigurano, to tražite e-mailom, papire koje dobijate u bolnici šaljete našima na RFZZ. Naš slučaj je bio da smo mi morali sve da šaljemo jednima i drugima, i naravno da naglasim Slovenija i Srbija imaju sporazum kada je reč o osiguranju. Nadam se da imaju i sa Grčkom. Mi smo na kraju platili 10%,tj 800 evra sve - jedan je od komentara.

Ipak, bilo je i onih sa drugačijim iskustvom kada su u pitanju isplate osiguranja.

- Moja porodica je doživela eksploziju na Sitoniji, tri nedelje su proveli u bolnicama u Solunu. Nažalost, nisu imali osiguranje, račun je dostigao iznos od preko 5.000 evra. Naknadno osiguranje, nakon nesreće, nije bila moguća opcija- iskustvo je jedne korisnice.

Putno osiguranje o trošku RFZO: Zdravstvena knjižica važi u 20 zemalja

Ukoliko planirate da boravite ili letujete u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Turskoj ili Tunisu, ne morate kupovati polisu zdravstvenog osiguranja. Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) ima potpisane međunarodne sporazume sa 20 zemalja. Pritom treba imati u vidu da benefiti postoje, ali da postoje i ograničenja.

Na listi je 20 zemalja gde nije potrebna polisa osiguranja: Luksemburg, Mađarska, Severna Makedonija, Nemačka, Rumunija, Austrija, Belgija, BiH, Bugarska, Holandija, Italija, Slovačka, Francuska, Hrvatska, Crna Gora, Češka, Slovenija, Turska i Tunis.

Kako su nam ranije objasnili u RFZO, osiguranici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za vreme privatnog boravka u inostranstvu imaju pravo na zdravstvenu zaštitu o trošku RFZO samo u slučaju pružanja hitne medicinske pomoći, a radi otklanjanja neposredne opasnosti po život i zdravlje.

Kurir.rs/Blic