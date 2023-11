ZBOG NESLOGE STANARA ZGRADE ČESTO POSTAJU ZAPUŠTENE I PROPADAJU: Kako se donose odluke i šta će doneti izmene Zakona o stanovanju?

Zbog nesloge stanara zgrade često postaju zapuštene i propadaju. Kao da nije dovoljno teško naći majstore koji će brzo, kvalitetno i jeftino uraditi posao.

Nešto je lakše dogovoriti se o zameni sijalica, popravci brave ili interfona, ali kada na red stignu veći radovi, koji iziskuju više novca, sloge nema.

"Kada mi izdelimo po metru kvadratnom stana, taj iznos popravke da se plati, te sanacije, onda stanari kalkulišu koliki im je kućni budžet, koliki će im to biti namet na njihov budžet, koliko će morati da plaćaju, koliki vremenski period i onda imamo otežano potpisivanje i donošenje odluka", navodi Ljubiša Banovački, predsednik Udruženja profesionalnih upravnika.

Retko kada su svi jednoglasni kao stanari zgrade na Bežanijskoj kosi.

"Svi smo odlučili da se prijavimo na ovaj poziv uz potrebna dokumenta koja budu bila potrebna. To je tako jednostavno da se dokumentacija i javni poziv dobije", navodi Milenka Biserčić, upravnica zgrade.

Kako se donose odluke u zgradama

Odluke se najčešće donose prostom većinom, 50 plus jedan glas, dvotrećinska je potrebna za na primer prodavanje zajedničkih prostorija, podizanje kredita ili izbor profesionalnog upravnika.

Saglasnost svih stanara potrebna je isključivo kada se donose pravila koja će važiti samo u toj zgradi. Važeći zakon kaže i da je za kvorum potrebno da sastanku prisustvuje polovina stanara. Ako se to ne desi, za tri nedelje moguće je sazvati novu sednicu, ali je tada za kvorum potrebna trećina stanara. Računaju se samo glasovi vlasnika stanova.

"Ako on ima više stambenih jedinica u vlasništvu onda on ima i toliko glasova. Ako sam ja vlasnik stambenog prostora i vlasnik garaže onda nemam dva glasa, već samo jedan. Ali ima i jedna druga situacija, da ako nisam vlasnik stana, a jesam vlasnik garaže onda imam pravo glasanja, ali samo za one stvari koje se tiču garažnog prostora, odnosno poslovnog prostora koji se nalazi u sklopu zgrade", objašnjava Dalibor Joknić iz Privredne komore Srbije.

Zakon o stanovanju u ovom sazivu Skupštine nije usvojen, pa ostaje da se vidi da li će u novom biti predložen u istom obliku ili će biti izmena.

