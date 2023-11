NOVI GRADSKI PROSTOR ZA UMETNOST: Veliki iskorak Muzeja grada Beograda namenjen je savremenim stvaraocima

Muzej grada Beograda od prošle godine bogatiji je za jedinstven izlagački prostor namenjen savremenoj umetnosti - prošle godine u Bulevaru kralja Aleksandra otvoren je izložbeni Salon.

Direktorka Muzeja grada Beograda Jelena Medaković uvela je novu praksu u nastojanju da se savremenim stvaraocima obezbede i pruže adekvatni izlagački uslovi. Reč je o potpuno novoj muzejskoj aktivnosti koja do sada nije postojala.

- Što se tiče saradnje sa savremenim umetnicima, jednog izlagačkog programa, mi smo u potpunosti započeli novu aktivnost, koja se upravo tiče te saradnje, kako domaće tako i internacionalne, i u tom smislu moram da kažem da smo možda najveći iskorak upravo u tome u toj temi napravili, jer do sada nije ni faktički postojala, nisu bile aktivnosti.

Pored osnovne delatnosti Muzeja, proširenja kolekcije, održavanja legata, istraživanja i analize našeg bogatog umetničkog nasleđa, Jelena Medaković ovaj gradski prostor za savremenu umetničku scenu vidi kao najznačajnije osvarenje.

01:26 Muzej grada Beograda od prošle godine bogatiji je za jedinstven izlagački prostor

- Salon je jedan od prostora koje nismo imali, dobili smo, ali smo apsolutno celu rekonstrukciju izveli u našoj režji. Moram da kažem, možda je to nešto na šta sam lično najponosnija, ako gledamao četiri godine u nazad, jer to je novi prostor u gradu koji je sa prvim otvaranjem vrata dobio ogromnu publiku i ogromnu podršku savremene umetničke scene. Mi smo morali izložbe da skratimo na tri nedelje, to je jako zahtevno izvesti, da bismo odgovorili na sve upite koje imamo. Gradu je nedostajala velika savremena galerija. Za nas je to značajno što prostor nije opterećen stalnom postavkom i muzejskim pravilima koja su vrlo stroga. Mi radimo, imamo fantastičan savet koji garantuje i kvalitet izložbi i negde smo u potpunosti otvorili jednu široku temu i aktivnost koja je zančajna za Muzej i grad Beograd.

Promo