VOZAČI, OPREZ! Mnogi još ne znaju da je jedna ZONA promenjena - sad važe NOVA PRAVILA

U Beogradu postoje četiri osnovne i jedna dodatna parking zona: ljubičasta (A zona), crvena (zona 1), žuta (zona 2) i zelena (zona 3), koje su u centralnom gradskom jezgru, kao i tzv. plava zona koja obuhvata opšta parkirališta izvan zoniranog područja i nalazi se na Novom Beogradu i Zemunu.

Vreme zadržavanja razlikuje se od zone do zone, gde u najnovijoj, ljubičastoj zoni, automobil može da se ostavi maksimalno 30 minuta bez produžavanja. U crvenoj je 60 minuta (dodatnih 30 po većoj ceni), u žutoj dva sata (dodatni sat je skuplji), a u zelenoj 180 minuta (skuplji dodatni sat).

Kada je u pitanju ljubičasta zona koja je poslednja uvedena, ona se nalazi na opštini Stari grad i važi za “ekskluzivnu” zonu koja pokriva deo oko Kosančićevog venca i omogućava tek 30 minuta parkiranja. Ova nova - A zona obuhvata 20 ulica koje su ranije pripadale drugoj zoni, pa je ona napravljena praktično prekrajanjem postojeće žute zone.

Uvedena je kako bi se smanjile gužve za parkiranje u centru grada, što se vrlo brzo pokazalo kao efikasno rešenje, još jedno u nizu koje je sprovela opština Stari grad kako bi poboljšala uslove parkiranja. U Karađorđevoj, jednoj od ulica gde je parking obeležen ljubičastom bojom, uglavnom se lako nalaze slobodna mesta u odnosu na period pre uvođenja zone, a slična situacija je i u ostalim ulicama na Starom gradu koje ljubičasta zona pokriva.

Ova “ekstra zona” proteže se na potezu oivičenom Brankovom i Ulicom carice Milice, Gračaničkom, Pariskom i Karađorđevom i u nju su uključene sledeće ulice: Brankova, Carice Milice, deo Cara Lazara, Vuka Karadžića (od Topličinog venca do Gračaničke), Gračanička, Pariska (od Gračaničke do Karađorđeve), Karađorđeva (od Pariske do Brankove), Kneza Sime Markovića, Velike stepenice, Male stepenice, Fruškogorska, Kosančićev venac, Zadarska, Maršala Birjuzova (od Carice Milice do Pop Lukine), Topličin venac (od Carice Milice do Pop Lukine), Pop Lukina (od Kneza Sime Markovića do Brankove), Srebrnička, Kralja Petra Prvog (od Kosančićevog venca do Gračaničke), Ivan-begova i Čubrina.

