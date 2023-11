ZNATNO RASTEREĆENJE SAOBRAĆAJA U NOVOM BEOGRADU! Šapić: Nova saobraćajnica, proširenje bulevara i kružni tokovi

Predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić obišao je danas lokaciju buduće saobraćajnice, koja će novim kružnim tokom ispred Brankovog mosta obezbediti spajanje sa Ulicom Vladimira Popovića i čime se uz niz proširenja bulevara očekuje znatno rasterećenje saobraćaja u Novom Beogradu.

foto: Beoinfo

- Suštinski je projekat te saobraćajnice završen. Pokušaćemo da je uradimo na način da ne mora dodatno da se sređuje kada se sutra bude gradio novi most. Saobraćajnica će imati po dve trake sa svake strane, a radovi na kružnom toku sačekaće da se krene u realizaciju projekta novog mosta i tunela. Pokušavamo da „prokrvimo” saobraćajni sistem grada, da ga proširimo i uprostimo tamo gde god je to moguće, ali i da stavimo što veći broj kružnih tokova. To je evropski standard već više od trideset-četrdeset godina, kako bi semafori samo ostali tamo gde je to neophodno - istakao je Šapić.

foto: Foto: Grad Beograd

Naveo je da je veliki posao na ovoj lokaciji odrađen, u smislu eksproprijacije, jer najviše problema uvek nosi imovina.

- Ako nam zima dozvoli, očekujemo da tada krenemo s prvim radovima, a onda s proleće i na ostale tri saobraćajnice, s tim da će se s radovima na saobraćajnici ispred Starog savskog mosta sačekati, jer mora da se radi denivelacija nakon izgradnje pristupne saobraćajnice mostu – rekao je Šapić.

foto: Foto: Grad Beograd

foto: Foto: Grad Beograd

Precizirao je da će „trougao” kružnih tokova oko Tržnog centra „Ušće” rešiti problem najvećeg čepa koji se stvara na prelasku iz Novog Beograda u stari deo grada.

foto: Foto: Grad Beograd

U toku je proširivanje i produženje Bulevara Zorana Đinđića, gde se takođe gradi kružni tok, a predstoji i proširivanje Bulevara Mihajla Pupina. Najvažnija prednost ovog posla jeste potpuno odvojena „žuta traka” za javni prevoz.

- Za dve-tri godine, kada sve to završimo, mislim da će komunikacija u Novom Beogradu biti daleko lakša i brža. Sa velikim nestrpljenjem iščekujem završetak, naročito ovog dela, jer mislim da će veliki broj automobila sa Novog Beograda prolaziti ovuda ka Brankovom mostu i Zemunu. Ovo će biti izuzetno frekventna saobraćajnica - dodao je Šapić.

foto: Foto: Grad Beograd

Sa ovim kružnim tokom, naveo je Šapić, oduzet je jedan broj parking-mesta, ali nadalje ima prostora da se ne oduzimajući nijedno parking-mesto dobije po jedna traka sa svake strane i da se praktično Zemun spoji sa tri mosta. Gde god se bude moglo, dodao je, napraviće se podzemni prolaz, što će biti standard, jer pešački prelazi dodatno usporavaju saobraćaj.

Kurir.rs