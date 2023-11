PODELJENA MESTA ZA SPLAVOVE OD UŠĆA DO ZEMUNA: Evo koja je bila najveća cifra za kvadrat na licitaciji

U prostorijama Opštine Novi Beograd od 10 ujutru trajalo javno nadmetanje za zakup vodnog zemljišta za postavljanje plutajućih objekata na desnoj obali Dunava.

Licitacija se obavljala za 51 poziciju od Ušća ka Zemunu, razvrstanu u tri zone, za koje su se nadmetala ukupno 172 prijavljena interesenta. Za dve pozicije nije bilo prijavljenih, dok je komisija poništila najmanje jedanaest licitacija zato što je procenila da prelazi tržišnu vrednost i za njih će naknadno biti organizovana nova licitacija.

foto: Beoinfo

Izlicitirane cene izdatih mesta za splavove kretale su se od 2.300 do 15.500 dinara po metru kvadratnom, dok su početne cene bile od 2.300 do 3.300 dinara po kvadratu. Objekti za licitaciju bili su gabarita od 400 do 1.000 kvadratnih metara, a vodna površina se izdaje na tri godine.

Komisija je pre početka nadmetanja obavestila učesnike o pravilima licitacije. Podnosilac prijave za učešće u nadmetanju moglo je da bude svako pravno lice ili preduzetnik koji je registrovan kod nadležnog organa. Podsetimo, podela mesta za splavove na Dunavskom keju nastavak je akcije gradskih vlasti na uređenju obale Save i Dunava u cilju da se na vodi nađu samo objekti koji imaju dozvolu i ispunjavaju određene uslove, pre svega bezbednosne i higijenske.

Ova akcija bila je započeta uređenjem Savskog keja prošle godine, kada su na nadmetanju podeljena mesta za 28 splavova na Savi, dok su se tek sada, nakon svih peripetija, stvorili uslovi za uklanjanje preostalih nelegalnih splavova na toj reci. Do sada su već uklonjena 34 splava i plovna objekta sa Savskog šetališta. Prihod od 28 pozicija na Savskom šetalištu iznosi otprilike 100 miliona dinara godišnje, dok će na Dunavskom keju biti znatno više jer ima 51 pozicija za plutajuće objekte. Novac od zakupnine, kako je najavljeno, biće uložen u sređivanje šetališta.

foto: Beoinfo

Prema procenama gradskih vlasti, širom obala Save i Dunava bilo je oko 230 splavova, a dok će ih sa podelom 28 mesta na Savi i 51 na Dunavu ubuduće biti samo 79, ali usklađenih sa svim ekološkim i bezbednosnim standardima. Svi nelegalni moraće da budu uklonjeni, a grad je za njih obezbedio i posebnu lokaciju u Jakovu. Od Brankovog mosta do Ušća više neće biti splavova. Marko Stojčić, urbanista Grada Beograda, smatra da splavovi treba da postanu turistički brend Beograda.

- Treba da funkcionišu na bezbedan način, koji neće ugrožavati svakodnevni život ljudi koji žive u okruženju, a ubuduće će se oni nalaziti samo na Savskom šetalištu, prekoputa Velikog ratnog ostrva, i na Zemunskom keju. Nakon ove licitacije stvaraju se uslovi da na obe reke dobijemo primeran broj i oblik splavova i konačno uređene obale - rekao je Stojčić za Kurir uoči zakazivanja licitacije.

Kurir.rs/D.B.